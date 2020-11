Acereros vencen a los Cuervos y mantienen su invicto. Los Acereros de Pittsburgh mandaron un mensaje a toda la AFC al mantener su invicto con una dramática victoria de 28-24 sobre los Cuervos de Baltimore. Abajo por tres puntos en el último cuarto, Ben Roethlisberger conectó en la zona de anotación con Chase Claypool para darle la vuelta al encuentro.

La defensiva de los Acereros contuvo en un par de ocasiones a Lamar Jackson y negó un regreso sobre el final del juego. Con cinco segundos en el reloj, Jackson no pudo completar un pase en la zona de anotación de los visitantes y dejó escapar la última oportunidad del compromiso.

You love to see it!@ChaseClaypool | 📺 CBS 📱https://t.co/tI5aUTu7te pic.twitter.com/jnpvs2XojD

— Pittsburgh Steelers (@steelers) November 1, 2020