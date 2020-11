Acereros activan a Ben Roethlisberger. Los Acereros de Pittsburgh podrán contar con su mariscal de campo titular el domingo, cuando enfrenten a los Bengalíes de Cincinnati. Este sábado, el único equipo invicto de la temporada 2020 de la NFL retiró de la lista de reservas/COVID-19 a Ben Roethlisberger, después que estuviera toda la semana desactivado.

Steelers activated QB Ben Roethlisberger off the COVID-19 list, putting him on track to start Sunday vs. Bengals.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 14, 2020