Academia de Tenis Tiburón Ramírez forja campeones. El “Deporte Blanco” es más que un estilo de vida.

César Ramírez, director de la Academia de Tenis Tiburón Ramírez, se dijo orgulloso de cumplir con el cometido de formar tenistas no solo para la alta competencia sino para la vida misma, al tiempo que envió un felicitación a la Romary Cárdenas Rifka por su reciente incursión al tenis universitario de los Estados Unidos.

“Tenemos en lo que llevamos de trabajo, además de múltiples campeones, jóvenes que han sido becados en Estados Unidos a través del tenis que es uno de los principales objetivos del jugador de alto rendimiento”, dijo de entrada.

Apuntó en este mismo sentido que recientemente se acaba de ir Romary Cárdenas becada a Estados Unidos y “es muy tonificante cuando recibes la gratitud de las personas, en este caso Alejandro Cárdenas que hizo mención por la ayuda que en su momento de dimos a su hija”.

Acotó que estos detalles son los que llenan de orgullo y de ganas para seguir trabajando por las nuevas generaciones y “agradecer que ahora en México ya hay becas universitarias por el tenis. Tenemos otros cuatro jugadores que están becados en México”.

Señaló que en tanto siga habiendo respaldo de las instituciones educativas hacia el deporte, será algo que ayudará al crecimiento y al desarrollo de los tenistas.

“Porque este deporte es de mucha madurez, de madurez mental, de mucha intensidad en cada punto, entonces un jugador puede tener muchos buenos golpes, pero si no tiene carácter ni temperamento o cierta madurez es más complicado”.

LARGA LISTA

Mencionó a quienes a través del tenis lograron becas universitarias en Estados Unidos. Y que en algún momento pasaron por las filas de la Academia Tiburón Ramírez.

Como Nacho Ruiz padre, Diana Barcelata, Arturo Aguilar, Toño Reynoso, Claudia Navarro, Melisa Vera, Héctor Ramírez, Cristina Rueda Flores, Karla de la Cruz, entre otros.

Academia de Tenis Tiburón Ramírez forja campeones.

“Hay jugadores de 19 años que no han alcanzado la madurez necesaria. Debido a ello no pueden ser profesionales o simplemente no en el momento que ellos pretenden”.

“Se ven frustrados, porque no todos pueden ser Nadal, no todos pueden ser Federer. Y hay que llevarlos con calma, aclarando que eso tampoco quiere decir que no puedan cumplir su sueño de ser profesionales”.

La Academia de Tenis Tiburón Ramírez, ubicada en las instalaciones del Club de Gol Villa Rica Tiene dos turnos. Por la mañana con grupo de alta competencia y por la tarde con otro que igualmente busca el alto nivel.

Héctor Ramírez Rodríguez, de amplia experiencia, forma parte del equipo de trabajo de la mencionada academia.

Recordó el director de la mencionada academia que el deporte individual más popular del mundo es el tenis. Ramírez Aguirre dio a conocer sus redes sociales en Twitter @tiburonramirez1, el correo es [email protected] y al Facebook lo encuentran como César Ramírez Aguirre.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.