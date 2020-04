Abreu revela detalles íntimos del inicio de Pep Guardiola como entrenador. Hoy en día Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de futbol. Sin embargo, en su última etapa como jugador militó en Dorados de Sinaloa donde compartió vestidor con Sebastián ‘Loco’ Abreu.

El actual delantero y entrenador de Boston River, Sebastián Abreu, se sinceró con ‘Super Fútbol’ y habló sobre la experiencia de convivir con Guardiola. El charrúa confesó que nunca imaginó que Pep se convirtiera en entrenador.

“Que una persona como él se esté cambiando al lado mío o dándome consejos fue fantástico. Si te digo que me imaginaba que iba a ser ese entrenador, te mentiría. Sí se veía que era un tipo que estaba por encima de lo normal en lo conceptual. Él te veía, por más que no te veía con los ojos. Sin controlar le daba secuencia de primera. Tenía una visión periférica que era fantástica”, relató Abreu.

En 2008, Abreu probó suerte en el futbol de Israel con el Beitar Jerusalén. En aquella ocasión, el equipo israelí cayó en la previa de la Champions ante Wisla Cracovia de Polonia. En la fase de grupos, el equipo polaco se enfrentó a Barcelona por lo que Guardiola contactó al ‘Loco’ para saber más detalles del modesto cuadro.

“No subestima nada, no quiere dejar ningún detalle. Cuando fui a Israel jugué la previa de la Champions League con Beitar Jerusalén ante el Wisla Cracovia, que luego nos eliminó y enfrentaba en la siguiente fase al Barcelona. En un viaje en la semana, vamos a un partido de Liga y me llama Guardiola. ‘¿El arquero, rompe líneas o sale jugando con los pies? Quiero que me des detalles del 11 de Wisla Cracovia’. Le pasé los datos por la relación que tenemos, pero ellos estaban 3 ó 4 goles por encima”, compartió Abreu.