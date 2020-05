Abreu recuerda su penal ante Ghana: “Me catapultó en el mundo”. Sin duda alguna, la locura más grande de Sebastián Abreu fue en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En tierras africanas, ‘Loco’ cobró su disparo de tanda de penales ante Ghana a lo Panenka, provocando micro infartos en sus compañeros y aficionados charrúas.

Para su buena fortuna, la pelota se incrustó en las redes y le dio el pase a la siguiente ronda a la Selección de Uruguay. Ese momento de ‘locura’ y atrevimiento, se convirtió en el sello personal de Abreu.

A 10 años de paralizar Uruguay con su exquisito cobro, Abreu recordó el momento.

“Antes del partido con Ghana, Jaime Roos me preguntó qué venía después de haber hecho el gol de la clasificación al Mundial, contra Costa Rica. Le dije ‘no sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero hay algo grande que me espera. Cuando Ghana erró el quinto penal me cayó la ficha y pensé ‘este era el momento que esperaba’”, compartió Abreu en entrevista con ESPN donde aseguró que aquel momento fue un parteaguas en su carrera.

“El gol de penal que hice en Sudáfrica contra Ghana, que me catapultó a ser conocido en todo el mundo”, apuntó Abreu.