Abraham Ancer tiene un brillante cierre en el PGA Championship. El golfista mexicano Abraham Ancer tuvo su mejor ronda en el PGA Championship este domingo, al firmar la tarjeta en 65 golpes (-7) y subió algunos puestos en la clasificación del torneo, después de batallar para llegar al par en las primeras tres rondas.

Y de pronto, @Abraham_Ancer🇲🇽 demuestra por qué es uno de los mejores golfistas del mundo en este momento.



Empezó el día T58 y escalará más de 40 posiciones en el tablero.



65(-7), libre de bogeys.



La ronda más baja de la semana en el #PGAChamp pic.twitter.com/2HAst5aR5J — Marco Farías (@marcofariash) May 23, 2021

Ancer arrancó la jornada en la posición 58 (+6), después de cerrar con cuatro golpes encima de par el sábado, pero rápidamente dejó atrás la amargura de los días pasados. El mexicano tuvo cinco birdies en los primeros nueve hoyos y escaló posiciones. En la recta final de la competencia, Abraham cosechó un par de birdies adicionales y concluyó con su mejor actuación.

Por si se lo perdieron:@Abraham_Ancer🇲🇽 haciendo magia en el #PGAChamp.



LA MEJOR RONDA DE LA SEMANA.pic.twitter.com/vxl81ggh5e — Marco Farías (@marcofariash) May 23, 2021

“Obviamente, me he sentido muy bien. Hoy le he pegado muy bien a la pelota desde el tee. No creo que haya fallado ninguna bola de salida. Le pegué a cada una exactamente donde quería pegarle. Obviamente eso me ayudó mucho”, declaró Ancer al término de su participación en el PGA Championship.

Ancer concretó la mejor actuación para un golfista en este torneo con sus 65 golpes. Ante de su brillante participación, Corey Conner tenía el mejor registro con 67 golpes, lo cual lo catapultó a la primera posición tras la ronda 1. Abraham concluyó con 287 goles en los cuatro días para cerrar su aparición con -1.

¡NOTABLE! ¡SOBRESALIENTE!@Abraham_Ancer destrozó el Ocean Course de Kiawah Island durante la ronda final del #PGAChamp #AztecaGolf⛳



Ve sus mejores golpes aquí:https://t.co/ejYd4hyc0s — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) May 23, 2021

Phil Mickelson, que busca convertirse en el golfista más veterano en ganar un torneo de Grand Slam, arrancó la jornada de este domingo como líder con siete golpes debajo de par tras las primeras tres rondas.

