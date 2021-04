Abraham Ancer quiere ver más mexicanos en un Major.

El golfista habló de su compatriota Ortiz y reconoció a Matsuyama, ganador del Masters de Augusta.

Abraham Ancer, golfista mexicano que participó en el Masters de Augusta, afirmó que debe “creérsela” para continuar en participación en Majors dentro de la PGA.

“Claro (sentirse jugador de Major), tenemos que sentirnos así para competir aquí, si no te lo crees tú no te va a servir de nada y no vas a estar ahí en las oportunidades para torneos así”.

Ancer también dedicó unas palabras a su compatriota Carlos Ortíz quien no pudo superar el corte para jugar el fin de semana en el certamen de Georgia.

“A Carlos le hubiera encantado estar acá el fin de semana, tiene el golf suficiente para estarlo y ganar un torneo de esta magnitud, ojalá los siguientes años no solo seamos dos, también vi a Lorena que estaba apoyando, otras jugadoras de la LPGA, Gaby, María Fassi, se siente bonito el apoyo de la gente mexicana, también con la familia que son socios aquí, increíbles, muy bonito”.

Además, aplaudió y reconoció al japonés Hideki Matsuyama, quien se proclamó campeón en este Major.

“Me tocó verlo en persona, jugar con Tiger (Woods), se veía como si fuera un Masters en apogeo. Uun US Open, increíble la cantidad de personas que estaban ahí. Para Japón es una figura importantísima y esta semana me di cuenta de eso”.

Hideki Matsuyama ganó el 85º Masters de Augusta manera dramática y se convirtió en el primer hombre japonés en conquistar un título de golf catalogado como majors.

De esta manera, Matsuyama se llevó la chaqueta verde que simboliza la supremacía del Masters. Un premio máximo de 2,07 millones de dólares (1,74 millones de euros).

