Abraham Ancer es el primer mexicano en liderar el Masters. Unos días después de la histórica actuación de Carlos Ortíz, Abraham Ancer puso de nueva cuenta a México en los primeros planos del golf mundial. El nacido en McAllen Texas, pero criado en Reynosa, Tamaulipas finalizó como colíder del Masters de Augusta tras las primeras dos rondas de este importante torneo y se convirtió en el primer mexicano en hacerlo.

Hace 5 días @carlosortizGolf se convirtió en el primer mexicano en ganar un torneo de la PGA en 42 años. Hoy @Abraham_Ancer es el primer mexicano en la historia en liderar el Masters de Augusta, el torneo de mayor prestigio en el golf. 🇲🇽🏌️‍♂️👏 https://t.co/VHAldHVvC0 — Luis Herrera (@luisrha) November 13, 2020

Ancer presume -9 bajo par y quedó igualado con Cameron Smith, Justin Thomas y Dustin Johnson. El Turco firmó la tarjeta de hoy en -5 bajo par y mejoró su actuación del jueves. Asimismo, logró pasar el corte y participará en la fase final de este histórico certamen de la PGA.

⛳️ El mexicano Abraham Ancer cerró como líder en su debut en el Masters de Augusta🏌️‍♂️ https://t.co/jVQvZ01vIU — El Universal (@El_Universal_Mx) November 13, 2020

“Empecé mi ronda con bogey, pero me dije que las mejores rondas a veces empiezan con bogey, muchísima paciencia. Le pegué bien a los fierros. Hice birdie en el 12, luego el 14 y ahí me calmé un poco. Jugué sólido, tuve tiros con el driver que no me gustaron nada que fallé a la derecha, pero rescaté bien los tiros”, expresó Ancer en conferencia de prensa tras su actuación.

Abraham Ancer es el primer mexicano en liderar el Masters, tiene -9 bajo par tras las dos rondas iniciales

El Turco reveló que se motivó para incursionar en este deporte gracias a Lorena Ochoa, exnúmero uno de la LPGA. Además, resaltó lo conseguido por Carlos Ortiz el fin de semana pasado en el Houston Open como otra fuente de motivación y mencionó el crecimiento del golf en México.

What an amazing experience so far in my first @TheMasters! Gonna be a memorable weekend at Augusta National. -9 after 36 holes #TeamAncer 🔥 ¡Hasta ahora una experiencia increíble en mi primer Masters! Será un fin de semana inolvidable en Augusta National. -9 después de 36 hoyos pic.twitter.com/F6uv6PNRHm — Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 13, 2020

“Lorena Ochoa me motivó a llegar aquí. Me abrió los ojos y me demostró que sí podemos. Carlos la semana pasada también y me impulsó bastante. El golf mexicano y latino está creciendo y espero se aumente el número de mexicanos en PGA Tour”, añadió.

¡Gran día para Abraham Ancer! 🇲🇽🤩 El mexicano es líder al momento (-8) en #TheMasters empatado con Dustin Johnson 🙌 pic.twitter.com/yd2f2i2FmH — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 13, 2020

La segunda ronda del Masters de Augusta, Georgia no fue culminada por la falta de luz natural y se concluirá el sábado a partir de las 07:30 tiempo local. Ante esto, Abraham Ancer podría ceder la punta en favor de Hideki Matsuyama y Jon Rahm, quienes no finalizaron su jornada y están a un golpe del liderato.

