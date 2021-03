Abogado de la esposa de Renato Ibarra da detalles del caso por agresión física. Hace un año, Renato Ibarra protagonizó un escándalo fuera de las canchas, después de que fuera acusado y detenido por agredir física y verbalmente a su esposa (Lucely Chalá) y a una de sus cuñadas. A 12 meses de su detención y tras ser cedido por América a Atlas, el abogado de la entonces pareja del atacante ecuatoriano reveló que Ibarra se negó a llegar a un acuerdo y solucionar rápidamente el problema.

“Al inicio quisimos mediar, precisamente con las partes involucradas, pero no se prestaron, debido a que decían que no había habido nada, que sólo unos gritos. No quisieron mediar, dimos continuación al proceso y de ahí resultaron las demás imputaciones que la Fiscalía le fincó, como es la tentativa de feminicidio y la tentativa de aborto. Se trató de mediar y no quisieron”, declaró Renato Chávez, abogado de Chalá, en entrevista con ESPN.

El litigante aseguró que creyó de inmediato la versión de su cliente, debido a que le mostró un video en el que se apreciaba la violencia que vivió. Asimismo, señaló que en la gresca participaron más personas, quienes también fueron detenidas.

“Le creí desde un inicio, porque desde que comenzó ante el MP la investigación, me mostraron un video con muchas evidencias en donde había violencia, dentro del domicilio, por parte de sus hermanos o hermanos, cuñados, sí andaban discutiendo”, agregó el abogado.

Por último Renato Chávez habló sobre el acuerdo al que llegaron Renato Ibarra y Lucely Chalá y mencionó que este busca darle una nueva oportunidad al futbolista. “Se soluciona mediante un convenio. Lo que busca la ley o el gobierno, es resarcir el daño. No detenerlos socialmente. Para ser precisos, se busca darles una lección y una nueva oportunidad”, concluyó.

