Abogado de Dieter Villalpando explota contra Chivas. Las Chivas no tardaron en separar del equipo a Dieter Villalpando, después de enterarse que el jugador es acusado de una presunta agresión sexual. Ante esta situación, el abogado del futbolista estalló contra la directiva de Guadalajara y aseguró que se apresuran a castigar sin contar con todas las pruebas disponibles.

🔥 'Chivas sanciona muy duro a Dieter Villalpando sin haber comprobado nada' 🔥 ⏯️VIDEO: https://t.co/ywyjkOTeWD pic.twitter.com/Be9vAdBpN1 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 3, 2020

“Son los (jugadores) que ella señala, ella puede decir muchísimas cosas, me parece un poquito duro el cómo se han suscitado las cosas en el club Guadalajara, porque ni siquiera se ha acreditado nada y ya están sancionando, antes del término y antes de todo ellos ya están dando por hecho las cosas, ya es decisión interna del club”, expresó Enrique Venegas en entrevista con el portal ‘Mediotiempo’.

Asimismo, mencionó que desconoce el motivo por el cual sancionaron a Villalpando, al igual que otros tres elementos, debido a que la reunión ocurrió en casa de un futbolista durante los días libres que tuvo la plantilla del Rebaño Sagrado.

Abogado de Dieter Villalpando explota contra Chivas y asegura que el equipo castiga sin pruebas al jugador

“No sé en base a qué están sancionando ya a los jugadores si ni siquiera han declarado, me parece totalmente prematuro, pero si ellos lo quieren ver como una indisciplina que se reúnan en la casa de uno de los jugadores, porque no fue ni siquiera una fiesta en un lugar público, teniendo 48 horas libres, entonces a veces sancionan muy duro y hay veces que tiene flagrancia ahí tomando y no se mide igual, pero bueno, ya es decisión del club”, añadió.

🚨|#IFNoticias #ZonaChivas ¡EL CHICOTE TAMBIÉN ESTÁ INVOLUCRADO! El Abogado de Dieter Villalpando, señaló a Chicote Calderón como otro de los inmiscuidos en la situación que llevó a Chivas a separar de forma indefinida a cuatro de sus futbolistas.#Chivas pic.twitter.com/7dHSFXtMqx — Impacto Informativo: Zona Fútbol (@IFzonafutbol) November 4, 2020

Por último, ante los rumores que señalan que las Chivas rescindirán el contrato de Dieter Villalpando, el litigante señaló que sabe la decisión que tomará el club. “Sí, he tenido (comunicación con Chivas) y ellos están por emitir su sanción y por determinar, ya solo queda una jornada yo pienso que ya sé para dónde va”, concluyó.

😡¡QUÉ CARAJO PASA! 🐐Para @EnriqueVonBeas, @Chivas debe correr a los futbolistas involucrados en el caso de Dieter Villalpando 😡 ⚽💥⛓️ Mira la opinión que dio en #ReacciónEnCadena

👉https://t.co/Iwdw0wDQ0H pic.twitter.com/JSHBLXTeXi — Reacción En Cadena (@Rcadenatv) November 4, 2020

Dieter Villalpando, Javier Eduardo López, José Juan Vázquez y Alexis Peña fueron separados del equipo tras acudir a una fiesta, lo cual fue considerado por Chivas como un acto de indisciplina.

