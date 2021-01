Abierto de Australia reporta más casos de COVID-19. Un día después de que se anunciaran un par de casos de COVID-19 en un vuelo chárter que trasladaba a varios tenistas a la ciudad de Melbourne, el comité organizador del Abierto de Australia, el primero de la temporada del tenis, anunció que se detectaron más contagios en un nuevo viaje que transportaba a otro grupo de jugadores.

ABIERTO DE AUSTRALIA, ANTE EL RETO DE 72 TENISTAS CONFINADOS La Opinión de Tamaulipas – https://t.co/dbO2dbVWPV pic.twitter.com/kUs4PqVoic — Jorge Arano (@arano2015) January 17, 2021

A través de un comunicado de prensa, los directivos confirmaron que un pasajero a bordo del avión que llegó a Melbourne procedente de la ciudad Doha, Qatar dio positivo por coronavirus, por lo que 25 tenistas que viajaban en ese vuelo deberán realizar un confinamiento de 14 días en el hotel que les fue asignado.

“Un pasajero de un vuelo chárter a Melbourne procedente de Doha, que llegó a las 5.30 de la mañana del 16 de enero, devolvió una prueba positiva de COVID-19. El pasajero no es miembro del contingente de juego y dio negativo antes del vuelo. Había 58 pasajeros en el vuelo, incluidos 25 jugadores. Todos ya están en hoteles de cuarentena. Los 25 jugadores en el vuelo no podrán salir de su habitación de hotel durante 14 días, hasta que tengan autorización médica. No serán elegibles para entrenar”, informó el Abierto de Australia.

Esta noticia llega unas horas después de que se confirmara que un vuelo procedente de Los Ángeles, California trasladó a dos personas que dieron positivo por COVID-19 al llegar a Australia. En ese avión iban varios tenistas, entre los que destacaban Kei Nishikori y Victoria Azarenka.

El Abierto de Australia confirmó otros 25 jugadores en cuarentena



Más detalles 👉🔗 https://t.co/tGi9CTfYM6 pic.twitter.com/Z0LOnX8Dnh — Radio KCH FM (@kchfm_radio) January 17, 2021

El Abierto de Australia se realizará del 8 de febrero al 21 de febrero en una burbuja que evitará reducir los riesgos de contagios.

