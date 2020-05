Aaron Rodgers cree que no terminaría su carrera en Green Bay. Hace unas semanas, los Empacadores de Green Bay sorprendieron a la NFL y a sus propios aficionados al reclutar al mariscal de campo Jordan Love con su selección de primera ronda en el Draft 2020. El egresado de la Universidad Estatal de Utah fue escogido para convertirse, en unos años, en el sucesor de Aaron Rodgers en esa posición.

Aaron Rodgers on Jordan Love: "He didn't ask to be drafted by the #Packers. He's not to blame at all. I had a good conversation with him the day after the draft and I'm excited to work with him." — NFL Update (@MySportsUpdate) May 15, 2020

Cuestionado sobre la llegada de Love a Green Bay, Rodgers aseguró que esto podría significar que no tendría la oportunidad de concluir su carrera con los Empacadores. El pasador, quien vivió una situación similar al llegar al equipo como sucesor de Brett Favre en 2005, había declarado anteriormente su deseo de jugar más allá de los 40 años, sin embargo, cree que eso podría suceder con otra franquicia.

#Packers QB Aaron Rodgers to end our call: "There are some new factors that are out of my control. And so my sincere desire to start and finish with the same organization, just as it has with many other players over the years, may not be a reality at this point." pic.twitter.com/sZIcfOwwhk — Jason Wilde (@jasonjwilde) May 15, 2020

“Mi sincero deseo de comenzar y terminar con la misma organización puede no ser una realidad”, declaró el dos veces ganador del premio Jugador Más Valioso. Asimismo, Rodgers expresó que se sorprendió al enterarse de la selección de Love y aseguró que entiende que los Packers comiencen a pensar en el futuro.

“La reacción general al principio fue de sorpresa, como mucha gente. No voy a decir que me entusiasmó la elección, necesariamente. Pero entiendo que la organización no piensa solo en el presente, sino en el futuro, y yo respeto eso”, añadió el aún mariscal de campo franquicia.

Aaron Rodgers on the Packers' taking Jordan Love: "The general reaction at first was surprise, like many people. Not going to say I was thrilled by the pick, necessarily. But I understand the organization is not thinking just about the present, but the future and I respect that." — Field Yates (@FieldYates) May 15, 2020

Aaron Rodgers, 36 años, se mantiene bajo contrato con Green Bay hasta la temporada de 2023 y no podría ser dejado en libertad o cambiado antes de 2022, debido al impacto económico que esto representaría en el tope salarial de los Empacadores.

