Aaron Judge es colocado en la lista de lesionados de los Yankees. Los Yankees de Nueva York recibieron un nuevo golpe en su ofensiva, al anunciar que Aaron Judge fue puesto en la lista de lesionados por una molestia en su pantorrilla derecha. El manager del equipo, Aaron Boone, reveló que en la resonancia magnética que le fue practicada al jardinero derecho se encontró un pequeño tirón en la zona afectada.

Prior to tonight's game, the Yankees placed OF Aaron Judge on the 10-day IL with a right calf strain (retroactive to 8/12) and recalled INF Thairo Estrada (#71) from the Alternate Site.

Boone indicó que por lo detectado, se espera que Judge tenga una “breve estadía” en la lista de lesionados. El toletero de los Mulos de Manhattan se perderá al menos 10 días al ser colocado en la lista de lesionados. En su lugar, los Yankees subieron desde su campo de entrenamiento alternativo al utility Thairo Estrada.

El ‘Juez’ no ve acción desde el martes pasado, cuando salió a manera de precaución en la sexta entrada de un partido que ganó Nueva York ante Atlanta por pizarra de 9-6. Al otro día, Judge no fue incluido en el lineup de los Yankees y Aaron Boone indicó que su ausencia se debía a una rigidez que experimentaba el jardinero en la parte baja de su cuerpo.

Aaron Judge lidera a las Grandes Ligas en cuadrangulares (9) y carreras producidas (20) pese a tener tres días sin jugar. El poderoso bateador de Nueva York tiene una línea de bateo de .290/.343/.758; y con su ausencia los Yankees pierden a su segundo slugger en semanas consecutivas, tras colocar en la lista de lesionados a Giancarlo Stanton.

Aaron Boone said that he believes Aaron Judge's right calf strain is the result of "wear and tear," and not anything that specifically happened during the series at Tropicana Field.

