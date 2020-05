A un año del infarto que sufrió Iker Casillas. Hace exactamente un año, la vida de Iker Casillas cambió para siempre. El portero de Porto realizaba un entrenamiento al parejo de sus compañeros, cuando sintió un malestar en el pecho y presentó dificultades para respirar. Inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano, en donde se diagnosticó que había sufrido un infarto al miocardio.

“Iker Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento de la mañana de este miércoles, realizado en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva PortoGaia, en el Olival. La sesión de trabajo fue rápidamente interrumpida para ser prestada asistencia al portero del FC Porto, que se encuentra actualmente en el Hospital CUF Porto. Casillas está bien, estable y con el problema del corazón resuelto”, comunicaron los Dragones tras el acontecimiento.

Iker Casillas anunció un documental en el primer aniversario de su infarto. 🧤 “San Iker”. #CRACK ⭐️pic.twitter.com/J1QNcQbK5k — CRACKS (@cracks_oficial) May 1, 2020

Ahora, 12 meses después de haber estado en riesgo su vida, Iker confiesa que fue un momento que logró que superar, empero, detalló que una serie de sentimientos lo han invadido desde aquella ocasión.

Iker Casillas narró cómo vivió el infarto que sufrió hace un año y dejó entender que se retira como futbolista.#EXPRESO #SomosTodoshttps://t.co/gstBF8o3SF — EXPRESO (@Expresoweb) May 1, 2020

“Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien, pero en esta ocasión me siento contento por superar un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, ¡humor!”, expresó Casillas en sus redes sociales al remembrar este terrible suceso.

A un año del infarto que sufrió Iker Casillas; el portero colgó los guantes y buscará la presidencia de la RFEF

Desde el mismo momento de su problema cardíaco, el futuro en las canchas del histórico portero español quedó en duda. 366 días después de ese acontecimiento, Iker se encuentra recuperado, sin embargo, no ha podido volver a disputar un partido de futbol, aunque eso ya no es de su preocupación.

Hoy se cumple un año desde que Iker Casillas sufriese un infarto de miocardio mientras entrenaba. Por suerte pudo intervenirse a tiempo y no hubo consecuencias graves, más allá de apartarle de los terrenos de juego definitivamente.

Quiero dedicarle unas lineas. 📝👇 pic.twitter.com/QD54Fwmxt9 — Pablo Burrueco (@burrukley) May 1, 2020

Hace algunos meses, el ex guardameta de Real Madrid comunicó a la directiva de Porto su deseo de retirarse del balompié con el objetivo de perseguir una carrera como dirigente en su país. Casillas reveló más tarde que buscaría la presidencia de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) en las elecciones convocadas para este año.

“Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020”, declaró el campeón del mundo en su cuenta de Twitter.

#IkerCasillas tras haberse cumplido un año desde que sufrió un infarto: "Hace un año, digamos que nací" pic.twitter.com/C128IfPuIP — Daniel Rojas Pérez (@Pre8Daniel) May 1, 2020

En un año, Iker Casillas estuvo al borde de la muerte, anunció su retiro de las canchas y su interés por continuar en el futbol como presidente de la RFEF.

