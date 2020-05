¿A que futbolista cargarían los ‘Negros del Ataúd’? El 2020 ha estado repleto de tragedias mundiales: desde los incendios Australia, la muerte de Kobe Bryant hasta la epidemia de COVID-19. Sin embargo, el año nos ha regalado algunas sonrisas gracias al ingenio de los ‘Pallbearing Dancers’, mejor conocidos como los ‘Negros del Ataúd’.

Estos bailarines de Ghana saltaron a la fama en el presente año gracias a su peculiar baile: llevar un ataúd al ritmo de ‘Astronomía’, de Vicetone y Tony Igy.

El líder y fundador de la compañía, Benjamin Aidoo, resultó ser un ferviente fanático del balompié mundial. En entrevista con Foot Mercato, el ghanés reveló a que jugador le gustaría ‘cargar’ en su ataúd.

Benjamin Aidoo justificó su respuesta apelando a la destreza con los pies que tenía Ronaldinho.

Debido a la creciente fama, Aidoo fue entrevistado por varios medios donde externó su pasión por el Barcelona y Messi.

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme”, había manifestado para la Cadena SER.