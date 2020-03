A puerta cerrada la Liga MX y todas sus divisiones, así lo dieron a conocer en escueto comunicado, con solo dos párrafos, todo para prevención en el tema del Coronavirus.

En primer lugar, “la Liga MX /Ascenso MX informa que, como medida de prevención y prudencia, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Liga acordaron que los partidos de la Jornada 10 de la LIGA BBVA MX y LIGA BBVA MX Femenil, Jornada 8 de ASCENSO BBVA MX, así como los Torneos de Fuerzas Básicas, se jugarán a puerta cerrada.

“Continuaremos en comunicación constante con la Secretaría de Salud para atender sus recomendaciones y, por supuesto, las medidas de salubridad. Y prevención se seguirán llevando a cabo en los estadios para jugadores, personal de los Clubes y medios de comunicación”, mencionar la Liga MX.

Mientras que lo anterior es el comunicado íntegro de la Liga MX, en donde anuncia lo que se viene para todos los partidos. en todas sus categorías.

El primer juego que atenderá dicha decisión en la Liga MX será el Atlético de San Luis vs Puebla.

Además de los duelo de la Liga MX, Tigres vs Juárez, León vs Pumas, Chivas vs Rayados, Toluca vs Atlas, Santos vs Necaxa y América vs Cruz Azul.

Como resultado, cabe recordar que el Monarcas vs Querétaro y Xolos vs Pachuca de la Liga MX celebrados este viernes se disputaron con afición.

Finalmente aquí el comunicado de la Liga MX y las jornadas de dicha jornada, del Ascenso MX, además de la Liga Femenil.

Como medida de prevención y control, en conjunto con la @SSalud_mx, estos son los encuentros en #LigaBBVAMX, #AscensoBBVAMX y #LigaBBVAMXFemenil que se realizarán a puerta cerrada. pic.twitter.com/3YLqBzb6NQ — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2020

