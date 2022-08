A Maribel Domínguez le impusieron a Silvana Flores.

Maribel Domínguez reveló que le impusieron a Silvana Flores en las convocatorias del Tri Femenil Sub-20 rumbo al Mundial de Costa Rica 2022

Luego de la eliminación del Tri Femenil en el Mundial Sub-20, Maribel Domínguez, quien fue destituida como directora técnica de ese equipo a solo dos semanas de que diera inicio el torneo en Costa Rica, dio su versión de los hechos sobre lo ocurrido durante su proceso.

Además de señalar a Luis Piñón, Alan Rivera y Miguel Razo como los integrantes de su cuerpo técnico que poco a poco fueron tomando control del equipo hasta hacerla completamente a un lado, la exgoleadora también reveló que le impusieron a Silvana Flores, hermana de Marcelo Flores y hoy jugadora de Rayadas, en sus convocatorias.

“Él (Alan Rivera) me empieza a hablar de otras jugadoras y aparece Silvana Flores; junto con Miguel Razo habíamos comentado que no estaba al cien por ciento físicamente. La tuvimos, jugó en ese momento con nosotras. No traía ese ritmo de juego que nosotros buscamos. Mariana (Gascón, directora de Desarrollo Deportivo de la FMF) lo sabía. Mariana sabía que esa jugadora en específico no tenía ese nivel y que estábamos preocupados porque, desafortunadamente, no tenía minutos en su equipo. La cuestión está en que siempre, cada vez que había una concentración, se me nombraba a esa jugadora”, detalló ‘Marigol’ en entrevista para La Afición.

La estratega incluso reveló que tuvo una charla personal con la futbolista de 20 años de edad para explicarle porqué no sería considerada en su proceso.

“Lo acató, no sé si lo pensó o lo llevó a colación con la familia o no. De hecho, le comenté en algún momento: podrías venir a jugar a la Liga. Siempre le pusimos esos puntos claros. Nosotros no podemos tener una jugadora que no esté físicamente al cien por ciento porque lo que menos queremos es lesionarla”, añadió Domínguez.

Sin embargo, el nombre de Silvana Flores sí apareció en la lista final para el Campeonato Femenil Sub-20 de Concacaf, aunque sin consentimiento de Maribel.

“De pronto apareció como que sí iba. Yo le dije a Alan (Rivera) que no estaba de acuerdo. ‘¿De qué se trata? ¿Mi proceso no sirve? No estás respetando el proceso de muchas jugadoras que ahora no aparecen en esta lista, y tú me estás poniendo jugadoras que no han tenido ni la mitad del proceso que nosotros buscamos tener con jugadoras que puedan estar en la lista final’. Ya cuando te la imponen, cuando te dicen que sí va, ahí ya no. Ya no estuve de acuerdo en muchas cosas”, finalizó.

