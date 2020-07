¡A lo Suárez! El jugador de Lazio que fue expulsado por morder a su rival. Ya hay otro mordelón en la cancha. En la derrota de Lazio en feudo de Lecce, el español Patrick Gabarrón vio la roja directa por morder a un rival.

Ante la frustración por encajar una nueva derrota, Patrick Gabarrón perdió la cordura y propinó tremenda mordida a Giulio Donati en un brazo. La acción del español fue detectada por el VAR y provocó la expulsión directa del jugador de la Lazio.

Patric, jugador formado en la cantera del Barcelona y uno de los elementos más crecidos en el Lazio en esta campaña, se enfrenta ahora una dura sanción del Juez Deportivo de la Serie A.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz

