“A Kaepernick le debemos tanto”: Pete Carroll. Pete Carroll, head coach de los Seattle Seahawks, considera que ‘le deben bastante’ a Colin Kaepernick, quien en 2016 asumió una postura contra la brutalidad policial y opresión racial.

En el podcast ‘Flying Coach’ de The Ringer, Carroll externó su postura sobre el asesinato de George Floyd y las manifestaciones en Estados Unidos. En la charla estuvo presente también el coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, quien tundió severamente a Donald Trump.

El HC de los Halcones Marinos destacó la importante labor de Kaepernick, misma que le costó ser vetado por la NFL.

“Pero lo que sucedió del proceso es que elevó la concientización de la gente que simplemente le quitó todo el significado del que trataba esa declaración, y simplemente lo hicieron pedazos.

“Y toda la misión de ese comunicado fue, tan hermoso… sigue siendo la declaración que estamos haciendo ahora. No estamos protegiendo a nuestra gente. No nos estamos cuidando los unos a los otros. No estamos siguiendo el proceso correcto para traer a la gente frente a la justicia cuando se toman acciones. Así que creo que fue un gran sacrificio en el sentido de lo que asume ese joven, pero son los momentos de coraje que algunos toman. Y creo que le debemos bastante, seguro”, abundó Carroll.