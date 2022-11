7 mexicanas en el Women’s Amateur Latin America.

Se jugará en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina.

Se acerca el comienzo del Women’s Amateur Latin America (WALA), torneo tendrá en su field a siete jugadoras que representarán a México, a la Federación Mexicana de Golf (FMG) y a la Asociación Mexicana Femenil de Golf (AMFG), del 17 al 20 de noviembre en Pilar Golf, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

En un principio ocho mexicanas recibieron invitación para formar parte de este evento que se ha convertido en el más importante para las golfistas amateurs de la región. Sin embargo, Cory López, la jugadora mexicana mejor posicionada en el Ranking Mundial Amateur no logró recuperarse de una lesión en el hombro.

El WALA tendrá un nuevo capítulo y estos son los nombres de las mexicanas que buscarán quedarse con el título más importante del golf amateur femenino de Latinoamérica:

Nombre: Isabel Amezcua

Fecha de nacimiento: 21 de junio de 2001

Lugar de nacimiento: Wisconsin, Estados Unidos

Universidad: North Carolina State University

Logros: ACC-All Academic 2020-2021. 1 top-10 en torneo colegial.

Cita textual: Un gran torneo, con una organización increíble. Espero con ansias estar jugando contra las mejores de Latinoamérica.

Isabel Amezcua

Nombre: Lauren Olivares

Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 2003

Lugar de nacimiento: Guanajuato, Guanajuato

Universidad: North Carolina State University

Logros: Debut en el WATC 2022, top 20 torneos colegiales,

Cita textual: Estoy orgullosa de representar a Mexico y para mí poder representar a mi país en un torneo tan importante como es el WALA es emocionante.

Lauren Olivares

Nombre: Ana Isabel González

Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1998

Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Universidad: University of Texas at San Antonio (graduada)

Logros: C-USA Freshman of the year, C-USA Individual Champion 2019, LSU Classic Champion 2019, Graduada 2022 con carrera de Psicología y Sociología.

Cita textual: Siempre feliz y llena de orgullo en poder representar a mi país y regresar a jugar este gran torneo.

Ana Isabel González

Nombre: María José Martínez

Fecha de nacimiento: 18 de enero de 2003

Lugar de nacimiento: Veracruz, Veracruz

Universidad: University of Houston

Logros: 2021-22 All-American Athletic Conference, 2018-19 All-American Athletic Conference Team, 2021 Lone Star Invitational Individual Champion y 2018-19 American Athletic Conference All-Academic Team.

María José Martínez

Cita textual: Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de volver a jugar el WALA. Para mí es un orgullo poder representar a México en torneos como este.

Tres pilotos disputan el título de la F5 Expertos

TOP-10 para Víctor Barrales Jr.

Nombre: Clarisa Temelo

Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 2006

Lugar de nacimiento: Querétaro, Querétaro

Universidad: Estudia preparatoria.

Logros: En la última temporada de la Gira Nacional Infantil Juvenil ganó la Copa Zona Centro y la Copa Zona Sur. Es la actual No.1 del Ranking Nacional Infantil Juvenil. Este verano representó a la FMG en el Toyota Junior Golf World Cup y en el Girls Junior Americas Cup. Finalizó en la cuarta posición del Campeonato Nacional de Aficionadas 2022.

Cita textual: Es un honor volver a representar a México en este torneo. Estoy muy emocionada de ser parte de este grupo y con mucha ilusión de tener una gran semana que me permita estar en la pelea el fin de semana.

Nombre: Vania Simont

Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 2004

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Universidad: North Carolina State University

Logros: No 1. del Ranking Nacional Infantil Juvenil en la temporada 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Campeona del US Teens World Championship en 2017 y tercera en 2018, campeona del Doral Publix Junior en 2019, segundo lugar en el AJGA C.T. Pan y en el AJGA Greenwood Junior Championship en 2021, 6to lugar en el Evian Junior Championship en 2018, 3er lugar individual y primero en equipos con México en el Girls Junior Americas Cup en 2021.

Cita textual: Estoy muy contenta de poder representar a México en un torneo tan importante como el WALA. Gracias a la R&A y a la Annika Foundation por abrirnos las puertas de grandes oportunidades. Espero poder desarrollar mi mejor golf y espero disfrutar mucho el torneo con mis amigas de toda Latinoamérica.

Vania Simont

Nombre: María Fernanda Martínez Almeida

Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 2001

Lugar de nacimiento: Veracruz, Veracruz

Universidad: University of Oklahoma

Logros: Participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Primer lugar en la “Copa Alianza del Pacifico” en Lima, Perú. Miembro de la Selección Mexicana de Golf por tres años. Múltiples primeros lugares en campeonatos nacionales.

Cita textual: Es un orgullo y emoción tener la oportunidad de representar a México en el Women’s Amateur Latín América. Realmente estoy muy feliz de poder vestir los colores de México una vez más y jugar este torneo tan importante.

María Fernanda Martínez

El formato de juego del Women’s Amateur Latin America es Stroke Play a 72 hoyos sin corte clasificatorio. En caso de empate, la ganadora se decidirá en un playoff a muerte súbita. Pilar Golf será la sede del campeonato durante las cuatro rondas. Se jugará en los trazados Azul y Blanco como par-72 de 6.065 yardas.

La ganadora de esta edición tendrá la oportunidad de jugar tres Majors: The Chevron Championship (20 al 23 de abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (27 al 30 de julio en el Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women’s Open (10 al 13 de agosto en Walton Heath Golf Club, Inglaterra).

Programa del Women’s Amateur Latin America:

Jueves 17 de noviembre – Ronda 1

Viernes 18 de noviembre – Ronda 2

Sábado 19 de noviembre – Ronda 3

Domingo 20 de noviembre – Ronda Final

Cantidad de jugadoras por país:

Colombia 9

México 7

Argentina 7

Perú 6

Bolivia y Paraguay 5

Brasil y Venezuela 4

Chile y Guatemala 3

Ecuador y Uruguay 2

Barbados 1.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ