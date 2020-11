La WWE se caracteriza por no sólo ofrecer un espectáculo con las capacidades atléticas de sus luchadores. También dota a los personajes con cierta narrativa para hacerlos ver como “buenos” o “malos” (Que en México es más visible con los “rudos” y los “técnicos”). Esto hace que muchos fans inmaduros no sepan distinguir a la persona, del personaje. De modo que hubo al menos 5 veces en que no lo pensaron 2 veces al momento de agredir a los rivales de sus ídolos.

Algo que se les olvida, es que las manos de éstos hombres y mujeres son consideradas armas blancas. Esto por su increíble fuerza y velocidad, de modo que, si se ven en una situación de peligro. No dudan en repeler el daño con todo lo que tienen.



En 2016, el luchador CM Punk estaba siendo vapuleado por su contrincante en el cuadrilátero. Para huir del supuesto castigo, decidió abandonar la lucha, sólo que en vez de usar la ruta normal. Rebasó las barreras de seguridad y se mezcló entre los fanáticos, esta decisión marcó una nueva regla en la empresa.

CM Punk era una especie de villano dentro de la narrativa de la empresa, por ello, muchos fanáticos estaban molestos con él. Por ello, cuando estuvieron cerca, un anónimo le empujó en al menos 3 ocasiones. Iracundo, el luchador fuera de sus casillas dio media vuelta para agredir de regreso… Sólo que hirió a la persona equivocada, por ello, no tardó más que un par de días en pedir una disculpa públicamente.