5 habilidades inspiradoras de ‘Determinación’ para superar la adversidad.

Por Roberto Matosas.

¿Qué nos inspira a seguir a un CEO, fundador o líder de opinión? Ciertamente, existe una dureza, particularmente frente a la adversidad, que puede alentarnos a hacer lo mismo y elevar nuestros esfuerzos.

En otras palabras, la dureza o el valor pueden ser inspiradores. En este breve artículo, quiero compartir cómo la determinación es esencial y que cualquiera que desee tener éxito como líder puede desarrollarla, ya sea en una pequeña empresa o en una nueva empresa destinada a un crecimiento espectacular.

Hace ocho años, en 2014, me diagnosticaron cáncer en etapa 4.Esto sucedió precisamente al mismo tiempo que fundé una empresa de software de puesta en marcha… que finalmente vendimos en 2021 y recompensamos generosamente a nuestros inversores y equipo. Durante esos ocho años, mientras aumentamos las ventas y mejoramos el producto, sobreviví a siete cirugías, cinco cursos de radiación y meses y meses de quimioterapia. Me han preguntado, “¿Cómo lo hiciste?” Honestamente, no estoy seguro mirando hacia atrás. Todo lo que sé es que seguí apareciendo y que la perseverancia, como me dijo una vez uno de los míos, “requirió valor”.

La determinación es un rasgo de carácter esencial para los líderes. La pregunta es “¿Nacemos con agallas o es algo que podemos aprender? “Como muchas otras cosas en la vida, la respuesta es algo de ambos. De hecho, investigadores y filósofos, incluidos Angela Duckworth, William James, KE Ericson y Aristóteles, estarían de acuerdo con esta evaluación.

Comencemos con la palabra en sí…determinación. Es un poco difícil de definir con precisión. De hecho, es una de esas palabras, donde lo reconoces cuando lo ves… como en, esa persona tiene valor. Aquí está la definición del diccionario.

determinación: sustantivo

Espíritu indomable; coraje obstinado; valiente perseverancia; arranca ante la adversidad.

El día que me diagnosticaron fue un día como cualquier otro. Tenía programado tomar un vuelo esa tarde para reunirme con uno de nuestros clientes. Mi esposa me dijo que me quedara en casa. Pero fui a pesar de cómo me sentía después de recibir esa terrible noticia. Como se pueden imaginar, me tambaleaba con incredulidad, miedo e ira. Pero sentí que había trabajo por hacer y promesas por cumplir… así que fui.

Esa primera noche en el camino, sin poder dormir, tuve tiempo de pensar en el infierno al que estaba a punto de descender. Estaba asustado. Y en una conversación conmigo mismo, decidí que para poder funcionar, lidiar con los tratamientos y administrar el negocio, nunca me abriría a la autocompasión y me preguntaría:“¿Por qué yo?” En cambio, decidí concentrarme en hacer una mejor pregunta:“¿Qué sigue?”…como en, ¿qué debo hacer a continuación para sobrevivir?

Es fácil darse el gusto “por qué yo” pensando cuando la adversidad, especialmente la adversidad inmerecida, golpea. Pero lo único que produce el pensamiento “por qué yo” es una sensación de victimización que conduce a una acción y toma de decisiones desenfocadas. Y eso se vuelve contagioso ya que la gente puede verlo y sentirlo. Por otro lado, el pensamiento de “qué sigue “promueve el enfoque, la claridad, el coraje, la esperanza y la acción. Se necesita valor para hacer frente a la adversidad. Y los líderes que responden de esa manera alientan a otros a actuar de la misma manera y los inspiran a desafiarse a sí mismos y convertirse en parte de la solución. Específicamente, muchos podrían decir; “Diablos, si él puede recuperarse y venir a trabajar, entonces ¿por qué yo no?” Y esto sucede. Sé que sí porque observé este proceso exacto en mi empresa, con mi gente. Crecimos más cerca, más enfocados, y todos trabajaron más duro.

Entonces, ¿qué podemos hacer cualquiera de nosotros para desarrollar agallas para poder ejercitarnos cuando golpea la adversidad, especialmente durante las etapas iniciales y de inicio de los negocios?

Mejores prácticas para “Valor en el liderazgo”

Me sorprendió cuando busqué en línea “valor en el liderazgo” de que el tema atrajo mucho el pensamiento de los investigadores. En general, la investigación identificó cinco rasgos que practicaban las personas “resueltas”. Lo que también quedó claro, como descubrí, es una conexión causal directa entre estos rasgos y el liderazgo inspirador experimentado por todos en un equipo. Las cinco características de la determinación a continuación se basan en los hallazgos de la fundadora de Character Lab,Angela Duckworth, y su libro “Grit: The Power of Passion and Perseverance“, junto con otros.

Resiliencia: una de las características más importantes de la determinación para los líderes inspiradores es la capacidad de actuar y comunicarse con optimismo, creatividad y confianza a pesar de los contratiempos. Este atributo ayuda a empoderar a otros para que “mantengan la fe” y se mantengan firmes bajo las presiones del desempeño. Coraje:otro predictor principal del éxito del liderazgo es la capacidad de manejar el miedo al fracaso. Los líderes inspiradores parecen tener una comprensión clara de los riesgos positivos y negativos de las decisiones. Este cálculo les permite ser resolutivos y actuar a pesar de los riesgos. Conciencia: la tenacidad y la capacidad de trabajar incansablemente centrándose en hacer un buen trabajo y completar las tareas en cuestión es otro sello distintivo de los líderes inspiradores. Esta ética de trabajo y determinación parecen ser contagiosas en los seguidores. Perseverancia: la capacidad de demostrar y mantener la intensidad, la dirección y la duración de los esfuerzos propios en la búsqueda de una meta a largo plazo es un elemento esencial de la determinación y tiene el efecto de desarrollar el espíritu de equipo, el orgullo y el compañerismo. Excelencia: las personas valientes no buscan la perfección; en cambio, se esfuerzan por la excelencia. Este enfoque favorece una acción de sesgo en lugar de quedarse atascado en un análisis excesivo. Uno de mis dichos favoritos que a menudo repetía a mi gente era…“La perfección es enemiga de lo bueno”.

La adversidad es una constante. Entonces, para ayudar a otros a comprender cómo desarrollar valor como líder, he documentado mis experiencias personales y comerciales, lecciones aprendidas y consejos de éxito en mi libro recientemente publicado, “One Hit Wonder: The Real-Life Adventures of an Average Guy and the Lecciones que aprendió en el camino”.

La forma en que los líderes responden a la adversidad y la presión puede ser una fuente de inspiración que impulse el éxito o convertirse en un caldo de cultivo para el miedo y la incertidumbre.Y aunque los empresarios y gerentes no pueden controlar lo que sucede cuando inician y hacen crecer un negocio; pueden controlar la forma en que actúan y liderar desde el frente.

Fuente: Kevin R Kehoe, Real Leaders, julio 22.2022.

