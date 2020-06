5 D que te derrotarán a ti y a tu equipo

Enciende las noticias. Mira alrededor. Lee las redes sociales. Todos sabemos que el país está cada vez más dividido. La gente está peleando. Los matrimonios están terminando. Los intentos de suicidio han aumentado sustancialmente.

Demasiados han perdido la esperanza y se están rindiendo.

¿Por qué sucede esto y qué podemos hacer al respecto?

Se podría decir que es la pandemia, la cuarentena, los disturbios sociales, la incertidumbre, el desempleo, etc. Pero la causa raíz es mucho más profunda que eso.

Está sucediendo porque, como escribí en mi nuevo libro, The Garden, el mal existe y es un enemigo que usa las 5 D para derrotarnos. Una vez que comprendas las 5 D, verás cómo se están desarrollando en nuestras vidas y en nuestro país en este momento.

Duda: en lugar de confiar, tenemos muchas dudas y miedo. Vemos el mundo a través de los titulares de los medios en lugar de a través de la lente de la fe, la esperanza y el amor. En última instancia, el objetivo del enemigo es plantar semillas de duda de que no confias en que esto pasará. El enemigo sabe que si no confías creerás sus mentiras y si crees en sus mentiras no confiarás. Es un juego de engaño.

Distorsionar: el mal crea dudas al distorsionar la verdad con mentiras. Estas mentiras vienen a ti en forma de pensamientos de que tu futuro es inútil, que nuestro país nunca se recuperará de esto, que no tienes lo que se necesita para tener éxito, que va a ser así para siempre, que lo peor es está por venir. Cuando se te ocurren pensamientos negativos como estos, debes saber que no vienen de ti. Después de todo, ¿quién elegiría tener un pensamiento negativo? Cuando duermes y sueñas o tienes una pesadilla, ¿eliges tus pensamientos? Cuando un pensamiento aparece en tu cabeza, ¿lo estás eligiendo? Los pensamientos son espirituales. Tus pensamientos negativos son mentiras y el miedo es un mentiroso.

Desaliento: el mal crea dudas y distorsiona la verdad con mentiras para desanimarte. El enemigo sabe que no puede vencerte solo. Así que trata de desanimarte para que te golpees y te rindas. No nos rendimos porque es difícil. Nos rendimos porque nos desanimamos. Muchos creen las mentiras, se desaniman y se rinden.

Distraer: ya sabes el dicho: “Si el diablo no te hace mal, te hará estar ocupado”. Te hará concentrarte en todas las cosas que no importan para que no inviertas en lo que importa. Él trata de distraerte de tu propósito y misión principales. En este momento, las redes sociales y las noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, distraen a muchas personas y les hacen ser lo peor, no lo mejor. Demasiados están mordiendo el anzuelo del odio y distrayéndose.

Divide – La palabra “ansioso” literalmente significa dividido. Hay tanta ansiedad porque nos sentimos separados el uno del otro y de nosotros mismos. El objetivo final del mal es separarnos de los demás. En este momento, el mal está haciendo un gran trabajo, confundiéndo, preocupando, temiendo. “Distanciamiento social” “Cuarentena” “Aislamiento” “Elige un lado”. Cuando estamos divididos, perdemos la batalla.

Es una batalla espiritual y muchos están perdiendo la batalla porque no tienen idea de que están en una batalla. Si tu enemigo sabe que estás en una batalla y no lo haces, seguramente perderás. Una vez que sepa que estás en una batalla y vea cómo las 5 D son el único plan de juego del enemigo, puedes contrarrestarlo y ganarlo.

Sé que esto no es políticamente correcto para compartir. Es más fácil y seguro ignorar este tema. Pero la mayoría no tiene idea de que están en una batalla porque muchos tienen miedo de compartir lo que está sucediendo. Pero no puedo dejar que la gente siga perdiendo la batalla cuando sé cómo pueden ganarla. Si no compartiera esto con ustedes, entonces no te compartiría una alternative para confiar, creer en un mejor mañana y en comentarte mi plan ganador.

¡Así que aquí va! Así es como ganas:

Confianza en lugar de duda. No dejes que las semillas de la duda echen raíces. En cambio, siembre semillas de esperanza, fe y confianza. Confianza!. Ten fe incluso cuando las circunstancias no sean positivas.

No creas las mentiras. En lugar de decir la verdad a las mentiras. La verdad es que estás aquí por una razón. Hay un plan para tu vida. Tu visión y propósito es mayor que tus circunstancias. Pase lo que pase, tienes el poder de superar tu situación. Tienes grandeza dentro de ti y estás aquí para hacer grandes cosas. No importa lo que sucedió en tu pasado, eres capaz de crear un gran futuro en este momento. La verdad es que superaremos este momento desafiante y seremos mejores y más fuertes para ello.

En lugar de sentirte desanimado, haz tiempo para animarte a ti mismo y a los demás cada día. Tu equipo necesita aliento. Tu familia necesita aliento. Mientras más confíes y digas palabras de aliento a ti mismo y a los demás, superarás el desánimo que te derrota.

En lugar de dejar que las distracciones se interpongan, concéntrate en lo que más importa. Deja de ver las noticias e invierte en tus relaciones. De comprar el pesimismo y concéntrate en desarrollar tu negocio. Deja de discutir en las redes sociales y comienza a amar a la gente.

En lugar de división, concéntrate en unir. Únete a tu equipo. Conéctate y únete con tus amigos. Encuentre formas de unir a las personas en lugar de crear separación. Unirse con Dios espiritualmente. Tómese un tiempo para la oración, la meditación y la gratitud. Estabas destinado a ser uno con Dios, no dividido. Cuando experimentas esta unidad, sientes más amor, paz y alegría. Cuando estamos unidos con nosotros mismos, con Dios y entre nosotros, ganaremos la batalla.

Hay una razón por la cual Star Wars, Harry Potter, Superman, Black Panther, Wonder Woman, etc. son sobre la batalla del bien y del mal. Es porque es la narrativa principal de nuestra existencia y una que existe en lo profundo de nuestra alma. Resuena con nosotros porque esta es la batalla que todos enfrentamos y que enfrentamos juntos en este momento.

Si ha estado pensando para sí mismo, “este es un momento extraño y está sucediendo algo extraño”, ahora sabe qué hay detrás de los desafíos que enfrentamos.

Mi esperanza es que lo que escribí aquí te ayudará a ganar la batalla individualmente y nos ayudará a ganarla juntos.

