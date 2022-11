25 FORMAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS SIN MEDICAMENTOS NI MEDITACIÓN.

Por Roberto Matosas / El Dictamen

1. Muéstrate curioso. La presión por conocer las soluciones aumenta el estrés.

2. Adopte una hora de 50 minutos. Tome un breve descanso entre las reuniones. Consejo: Haga que las reuniones consecutivas sean ilegales.

3. Deja de ser un fanático del control. Crea una lista de cosas que no puedes controlar. Léelo cuando te sientas estresado. Negarse a aceptar la realidad

aumenta el estrés.

4. Diseña un horario que refleje la vida que aspiras a disfrutar. La forma en que usas el tiempo determina la calidad de tu vida. Cuando tu calendario te

frustra, la vida es triste. (Esto llevará mucho tiempo.)

5. Rodéate de personas competentes y de confianza. No confíes en personas incompetentes.

6. Felicitar a alguien que no te gusta. Asegúrate de sonreír cuando lo hagas.

7. Dale algo de tu lista de cosas por hacer a alguien.

8. Paseo. (Agregue silbidos o tarareos para un efecto más profundo).

9. Haz algo físico.10 flexiones. Barrer el suelo. Cualquier cosa servirá.

10. Dí lo que realmente piensas. Hable siempre con amabilidad y visión de futuro. El lenguaje retrospectivo refleja un pensamiento impotente.

No puedes cambiar el pasado.

11. Salir de la oficina con las manos vacías.

12. Enviar un correo electrónico de agradecimiento. Sorprende a alguien con un acto amable.

13. Practica decir no con amabilidad. Establece límites.

14. Haz algo que estés posponiendo. La procrastinación aumenta el estrés.

15. Haz algo que temes hacer. Consejo: deja de pensar en cosas que no puedes hacer. Ve a hacer algo.

16. Palmadita a perros y gatos. Abrazar a una persona.

17. Reduce la cafeína.

18. Apagar la televisión.

19. Tira las cosas.

20. No se apresure a lo siguiente. Termina algo y recompénsate.

21. Elimine todos los correos electrónicos que tengan 30 días de antigüedad o más. Sugerencia: no responda correos electrónicos cuando esté

en la línea CC.

22. Desactiva las notificaciones por correo electrónico. Consejo: apaga tu teléfono durante una hora y guárdalo fuera de la vista.

23. Deja de intentar convencer a la gente de que tienes razón. Ver #4 arriba.

24. Cuestionar urgencias. ¿Importará esto en una semana, mes o año?

25. Sal con la gente que te gusta.

¿Cómo bajas el estrés?

Fuente: Octubre 27, 2022 Leadership Freak, Dan Rockwell.

