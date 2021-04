12 de las mentalidades de liderazgo más peligrosas. Por Roberto Matosas.

La mentalidad es extremadamente importante cuando se trata de un gran liderazgo.

En primer lugar la mentalidad es el conjunto de creencias o forma de pensar que determina su comportamiento, perspectiva y actitud mental. Si su mentalidad es negativa, su actitud (y probablemente su comportamiento) sea negativa.

La mentalidad lo es todo, y aprender a controlarla es clave para desarrollar tu potencial.

Por lo tanto estas son algunas de las mentalidades dañinas que he visto en los líderes. No dejes que se interpongan en tu camino:

1.- Ver el vaso medio vacío. Muchos líderes son culpables de esta mentalidad. Algunos piensan que si señalan lo malo, la gente mejorará, pero sabemos que una actitud negativa nunca conducirá a resultados positivos. Nada ralentizará su progreso como una mentalidad negativa.

2.- Pensar que conoce a la gente mejor que usted. Existe el peligro de etiquetar a las personas y ponerlas en una caja cuando no ha tenido la oportunidad de asimilar su complejidad. ¿Cómo puedes conocer realmente a las personas si tu mentalidad ya te ha dicho quiénes son? Dale a la gente la oportunidad de revelar, y a veces sorprenderte, quiénes son en realidad.

3.- Creer que la perfección es una meta. La perfección no existe y la perfección nunca puede ser una meta. Cuando aspira a ser perfecto, se está preparando para el fracaso, ya sea paralizándose en la inacción o tratando sin cesar de alcanzar una meta inalcanzable. Deje de lado el perfeccionismo y céntrese en la excelencia.

12 de las mentalidades de liderazgo más peligrosas.

4.- Pensar que nunca necesitas descansar. Conozco líderes que se enorgullecen de estar constantemente en marcha. Pero todos necesitamos algo de tiempo libre, oportunidades para cerrarnos por un tiempo. Es imposible continuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y seguir siendo lo mejor que puede ser. Puede pensar que puede hacer todo y estar en todas partes, pero en realidad no puede. Descansar un poco.

5.- Suponiendo que logró grandes cosas solo. Cada vez que cree que ha logrado algo por sí mismo, no está dando a otra persona el crédito que se merece. No hay éxito en un equipo sin el esfuerzo de los demás, y cuando usted, como líder, se lleva todo el mérito, le cuesta respeto. Haz que tu lenguaje sea siempre NOSOTROS y NOSOTROS, no YO y yo.

6.- No estar presente en el momento. Si siempre está pensando en dónde debe estar a continuación en lugar de quedarse en el momento, perderá un tiempo precioso y lecciones valiosas. Un impulso constante hacia adelante no es sostenible a largo plazo. Quema a la gente y conducirá a una baja moral y poca energía. Dé a todos la oportunidad de reducir la velocidad y experimentar lo que está sucediendo ahora.

7.- Esperar que los demás hagan lo que no estás dispuesto a hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con líderes con una mentalidad de derechos, que las cosas deben ser sobre lo que otros pueden hacer por ellos en lugar de cómo pueden servir a los demás? La titularidad es una mentalidad peligrosa, que desempodera y aliena a las personas. Si desea que grandes personas se queden para servirle, debe servirles.

8.- Obsesionarse tanto con los detalles que se pierde el panorama general. Siempre hay detalles que necesitan una atención legítima. Pero los grandes líderes saben que empantanarse en todos los detalles y minucias es una pérdida de tiempo, energía y productividad. Quedarse atascado en los detalles le costará el éxito general.

12 de las mentalidades de liderazgo más peligrosas.

9.- Aislarse de los demás. Algunos líderes realmente creen que el liderazgo significa sumergirse en procesos y procedimientos en lugar de estar entre personas. La mentalidad de que un líder no puede permitir que otros se acerquen demasiado es una de las más peligrosas que he observado. El liderazgo tiene que ver con el compromiso y el empoderamiento de los demás, y simplemente no puede hacerlo de forma aislada. Los líderes necesitan personas y las personas necesitan líderes.

10.- Tener diferentes conjuntos de reglas. La mentalidad de que puede tener un conjunto de reglas para usted y otro para todos los demás es inquietante y va en contra de los principios de servicio y reconocimiento en los que debe basarse el liderazgo. Conduce al desdén y la falta de respeto.

11.- Mantener una orientación de todo o nada. No reconocer los matices y las sombras de gris conduce a sesgos y pensamientos distorsionados. Necesitamos líderes que sean flexibles y ágiles, que no tengan miedo de lo que pueda salir mal y que sean positivos sobre lo que podría salir bien. Todo o nada es una propuesta peligrosa y dañina.

12 de las mentalidades de liderazgo más peligrosas.

12.- Creer que tienes que hacerlo todo tú mismo. Probablemente te hayas convertido en líder porque eres realmente bueno en lo que haces, pero la verdad es que nunca tienes que hacer todo solo. Los grandes líderes delegan, lo que no solo los ayuda, sino que también involucra a otras personas. Si quieres que las cosas se hagan a tu manera, enséñales a los demás cómo se hacen, pero tráelas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.