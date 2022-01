Inspirada en la naturaleza veracruzana, Mariana Nahoul fue un prodigio a los 4 años y hoy a los 18, regresa a Veracruz como una gran artista que en el país va recibiendo reconocimientos por sus asombrosas pinturas al óleo.

La historia de Mariana Nahoul es la de tantos jóvenes a quienes la pandemia confinó, ella aprovechó el tiempo para perfeccionar sus técnicas en acuarela, acrílico, grabado, pero sobre todo al óleo, sorprendiéndo el perfeccionamiento de sus acabados.

A punto de regresar a Veracruz a invitación para algunas exposiciones, Nahoul narra su historia que inicia en su natal Torreón, su paso de 10 años por Coatepec donde encuentra inspiración y el confinamiento que aprovecha en su taller personal.

“Me considero una persona creativa, observadora, dedicada y perseverante con grandes aspiraciones’, dijo la artista de tan solo 18 años de edad.

Y continuó, “Comencé a pintar a los 4 años de edad porque mi mamá me inscribió a un taller de artes en el Jardín de las Esculturas, donde tuve mi primer contacto con algunas técnicas como acuarela, acrílico, grabado, entre otras, aunque es el óleo la que más me llamó la atención y es el tipo de pintura que utilizo ahora. En este taller aprendí a usarlo y a experimentar con dicha técnica. Aproximadamente a los 10 años dejé de ir a las clases y me dediqué a otras actividades; sin embargo, a raíz del confinamiento en el 2020, decidí volver a hacerlo como pasatiempo, empecé con obras sencillas de paisajes, atardeceres, lagos y poco a poco realicé obras de mayor dificultad. Quería ponerme a prueba y descubrir de lo que era capaz”

Después de replicar algunas obras famosas como una fotografía del “David” de Miguel Ángel o “La joven de la perla” de Vermeer, Mariana realizó su primera pintura realista titulada “Gaze” (mirada en inglés), que consiste en un ojo en donde se combina el formato blanco y negro con el color; posterior a esta obra, realizó la más reciente y más demandante hasta el momento, puesto que requirió poco más de 200 horas de trabajo, su título es “Encounter” (Encuentro en inglés) y consta de dos peces beta sobre un fondo oscuro, cabe recalcar que ambas obras son trabajos realistas o incluso hiperrealistas en los que buscó imitar la realidad de la forma más cercana posible.

Explicó que las dos obras anteriores junto con un autorretrato que realizó también en el transcurso del semestre, formaron parte de una exposición artística llevada a cabo en el Tecnológico de Monterrey, donde todos los alumnos del taller de pintura tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo durante el curso; en ese evento, sus obras tuvieron reacciones y comentarios muy positivos, puesto que además, se utilizó el autorretrato como parte de la invitación a la exposición.

“Dentro de mis metas personales se encuentra terminar exitosamente mi carrera universitaria y mejorar mi técnica a tal punto en el que pueda ser capaz de desenvolverme profesionalmente tanto en el país como de forma internacional -dijo Mariana Nahoul-, demás me gustaría seguir aprendiendo sobre arte y conocer cada vez más sobre el mismo para que esto que ha comenzado como un pasatiempo, se pueda convertir en un futuro en algo más grande”.

Y continuó: “personalmente considero que el arte es un ámbito sumamente importante, pues de alguna u otra forma es un reflejo de cómo es que percibo la realidad e incluso es una manera de plasmar mis sentimientos y emociones, así como una gran parte de mi personalidad y además, demuestra muchos rasgos de mi forma de ser; todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de familiares, amigos y maestros que me han acompañado en esta trayectoria que es solamente el inicio”.

Mariana Nahoul, tiene 18 años, vive en su natal Torreón, Coahuila, donde se encuentra estudiando el primer año de universidad en el Tecnológico de Monterrey; recuerda sus 10 años de residencia en Coatepec Veracruz, como una fuente de inspiración para desarrollar su técnica artística, muy pronto Veracruz contará con varias exposiciones de su asombrosa obra que ya es comentada por la crítica de arte.

