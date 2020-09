Los tipos de amor según los griegos

Los filósofos de la Antigua Grecia creían que el amor era algo tan influyente, que podría causar una destrucción increíble, por eso crearon muchas clases de amor.

Amor cariñoso

Observaron que entre los guerreros que habían compartido varias guerras, se desarollaba una profunda relación de camaradería. A ese afecto fraternal lo denominaron “Amor cariñoso” y, para ellos, era mucho más valioso que el amor sexual, ya que se consideraban iguales.

Amor propio

Primero hay que quererse a uno mismo, los pensadores hacían mucho eco en que no debía confundirse con el narcisismo, donde la persona busca fama y fortuna personal que se da en seres primitivos. La versión saludable del amor propio es la que tiene que ver con auto conocimiento para amar mejor.

Amor incondicional (Ágape)

Uno de los partícipes no busca nada a cambio, actitud tan poco frecuente que es considerada radical. Aquí no existe interés romántico ni sexual, en su lugar hay pura empatía y compasión. Hay quienes aseguran que está más enfocado hacia la verdad, no entre personas.

Amor obsesivo

Frecuente en las personas con una baja autoestima, este desequilibrio genera una codependencia, violencia y celos desatados. Quienes experimentan la deformación del afecto, suelen creer que perderán aquello que les da amor, lo que dejará hábitos irracionales con tal conservar a la otra persona. De no controlarse, puede ser muy destructivo para los dos.

Amor duradero (Pragma)

Se encuentra casi en el extremo opuesto del amor sexual, ya que este tiende a quemarse rápido debido a la pasión intensa que existe. Se trata de un amor de evolución lenta y prolongada, fruto del profundo conocimiento que se desarrolla entre las parejas longevas. Erich Fromme, el célebre psicólogo y filósofo alemán, opinaba que gastamos demasiadas energías en enamorarnos, que sería más beneficioso aprender a destacar en el amor, dedicándonos a celebrarlo día a día. En el pragma, se realiza un esfuerzo continuo, requiere que las dos partes contribuyan.

Amor familiar (Storge)

Es un tipo de amor entre padres e hijos. No existe atracción física o sexual, pero hay un fuerte vínculo y familiaridad entre las personas (o no) así como un deseo mutuo por ayudar.

Amor romántico (Eros)

El dios griego del amor y la fertilidad se llamaba Eros; representa la idea de la pasión y el deseo sexual, algo que los filósofos no siempre consideraban positivo. De hecho, el eros era visto como una forma peligrosa, ardiente e irracional de amor, capaz de apoderarse de cualquiera. Los griegos temían éste tipo de amor, pues creían que su impulso haría que cualquiera perdiera el control.

Amor juguetón (Ludus)

Es despreocupado, sin compromisos ni ataduras, propio de los primeros días de romance. Se caracteriza por las famosas mariposas en el estómago, los nervios que se sienten cada vez que se mira al otro, así como la sensación de que no querer separarse de ella. Incluso hay estudios que demuestran que ésta situación iguala la excitación que produce la cocaína en la mente.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.