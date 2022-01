Harán homenaje por el natalicio del escritor Jorge Ibargüengoitia

La asociación civil Flor de Lis y los scouts tradicionales de México, con motivo del 94 aniversario del nacimiento del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, le rendirán tributo y homenaje al autor y creador de grandes obras, entre las que destacan “La ley de herodes”, “Los relámpagos de agosto”, “Sálvese quien pueda” e “Instrucciones para vivir en México”, por mencionar algunas.

De acuerdo con Filiberto Lozano, representante de Flor de Lis, Ibargüengoitia y Felgueres son referentes del movimiento scout de México por sus importantes aportaciones en el rubro cultural y artístico del país.

Ante ello, el próximo sábado 22 de enero será presentado el libro “Dos artistas en pantalón corto Ibargüengoitia y Felgueres” del autor Arturo Reyes Fragoso, en la ciudad de Xalapa.

El evento cultural se llevará a cabo a las 19:00 horas en el restaurante Casa de Santa Anna, ubicado sobre la calle Canovas número 2, casi esquina con Hidalgo, donde anteriormente se encontraban las oficinas de la Subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Era un problema buscar un espacio por las políticas culturales y Casa de Santa Anna nos abre las puertas. Recién acaba de pasar el estridentismo de los 100 años, que parece que Xalapa no lo festejó y hacer esto es parte de esa continuidad del movimiento neoestridentista y me parece que este al lugar perfecto”, resaltó.

En la presentación participará el autor del libro, Arturo Reyes Fragoso, un scout, narrador, editor y columnista mexicano, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El libro será comentado bajo la óptica del escritor, promotor cultural y fundador de la Biblioteca Popular Ambulante, Alejandro Hernández López, quien indicó que el evento será gratuito.

“Me gustaría que venga la gente a acercarse a un evento que tenga que ver con un libro, este libro es acercarlo a la gente, estas anécdotas. Cuando me invitan a charlar sobre este libro, me encanto mucho, por la foto, por lo que me han platicado antes de leerlo y cuando lo leo, me encanto”, anunció.

Arantxa Arcos / El Dictamen

