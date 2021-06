Xbox presenta nuevo diseño de las cajas de sus videojuegos

Tras una filtración de Best Buy, Microsoft confirmó el nuevo diseño que tendrán las cajas de sus futuros videojuegos como Xbox.

Con el cambio generacional de consolas, las compañías deciden adaptar sus diseños a las nuevas necesidades de los consumidores, para diferenciar los videojuegos de las pasadas consolas con las actuales.

Por ejemplo, Playstation cambió el color de sus cajas de transparente del PS3 a azul para el PS4. Microsoft modificó el tamaño para demostrar que los títulos de Xbox One ahora usaban discos Blu-ray.

Pero con la nueva generación los únicos que habían hecho cambios era Playstation, el cambio es mínimo, pero se sabe diferenciar. Mientras que, Xbox mantenía el diseñó añadiendo un sticker para mostrar que era compatible con su nueva consola.

Con el nuevo diseño es más fácil saber que títulos son compatibles con las nuevas Xbox Series X y cuáles no, así como que títulos no servirán en Xbox One.

Las nuevas cajas estarán en circulación al final del año, así también algunos títulos serán redistribuidos con los nuevos diseños de caja

