Xbox ofrecerá recompensas a sus usuarios por el Pride Month

Durante todo el mes de junio Xbox ofrecerá a sus usuarios jugar su nuevo título Tell My Why, así como contenido diferente dentro de diferentes títulos, por el Pride Month

Esto como parte de su campaña por el Pride Month, donde se ha anunciado que Xbox otorgará diferentes recompensas a sus usuarios.

Las cuales son banderas y banners con la bandera LGBT+ en sus juegos Halo The Master Chief Collection y Geras 5.

Además, paquetes de autos para Forza Motosport 7 y Forza Horizon 4. También lanzarán una línea de ropa, en la cual fusionan sus grandes sagas de videojuegos con la bandera LGBT+.

Por su parte, se anunció que durante todo el mes estará gratis para sus usuarios de PC y Xbox el juego Tell My Why. Este juego esta seccionado por capítulos, por lo cual tendrán disponibles todos los que han salido hasta el momento.

Cabe señalar que, Xbox durante los últimos años ha buscado la inclusión por parte de todas las minorías.

