Nintendo anuncia la fecha de su conferencia en la E3

En sus redes sociales, Nintendo anunció que su conferencia será el 15 de junio y estará centrada completamente en videojuegos y no en consolas.

La empresa dio a conocer la fecha de su conferencia en la E3, la cual tendrá una duración de 40 minutos de anuncios de nuevos juegos, y tres horas en algún juego en específico.

Lo interesante de su anuncio fue que resaltaron el hecho que será una conferencia enfocada en el software, es decir, en videojuegos.

🗓 Nintendo en el #E32021 15/06, 11am (hora de la CDMX).



Sintoniza en vivo para una presentación #NintendoDirect con unos 40 minutos de información exclusiva sobre juegos para #NintendoSwitch seguida de 3 horas de gameplay en el #NintendoTreehouseLive. pic.twitter.com/p0pgXOJZ0l — Nintendo México (@MxNintendo) June 2, 2021

Y es que recientemente con la filtración de la existencia de una New Nintendo Switch Pro, muchos esperaban que se anunciara en el E3, pero con este comunicado se descarta la posibilidad de ser mostrada.

Sin embargo, muchos usuarios hablan de que esto es así, ya que, posiblemente se muestre la secuela del juego The Legend of Zelda Breath Of The Wild.

Además de que se habla del anunció de los nuevos personajes para Super Mash Bros Ultimate, y es que muchos han sacado la teoría de que el próximo personaje invitado seria Crash Bandicoot, esto por ciertas referencias en la cuenta oficial de la saga.

Te puede interesar:

Hace unos meses se filtró que se está trabajando en un nuevo Donkey Kong, pero no se ha mencionado que tanto lleva de progreso el juego. Así como también de un nuevo Mario Kart.

La conferencia de Nintendo será el 15 de junio a las 11 am. Tendrá una duración de 40 min para anunciar diferentes títulos y 3 horas hablando de un juego en específico.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.