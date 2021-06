Nintendo 64 y Super Mario 64 cumplen 25 años desde su lanzamiento

Este 23 de junio se cumple el 25 aniversario desde su lanzamiento, de la Nintendo 64 y su videojuego más revolucionario, Super Mario 64.

En 1996 llegaba a los anaqueles de las tiendas la nueva consola de videojuegos de Nintendo, bautizado con el nombre Nintendo 64. Teniendo como título de salida Super Mario 64.

La consola en su momento fue revolucionaria, ya que, llevaba los videojuegos de 2D al 3D. Además, su videojuego de salida mostraba las habilidades de la consola.

Super Mario 64 fue un parte aguas, incluso en la actualidad grandes empresas y personas dentro de la industria dicen que han sido influenciados por este título, tales como Rockstar padres de Grand Theft Auto o Red Dead Redemption han hablado al respecto.

Durante el ciclo de vida de la Nintendo 64 llegaron distintos títulos que marcarían la infancia de muchas personas, así como de la industria, por ejemplo, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora’s Mask, Starfox 64, Banjoo-Kazooie, y más.

Así como sagas nuevas como lo es Super Smash Bros, Perfect Dark, Mario Party, Conker’s Bad Fur Day. Y otras que se reinventaron como lo fue Mario Kart y Doom.

La consola tuvo grandes competidores en su momento, como lo fueron SEGA con su Sega Saturn y el recién llegado Sony con su Playstation. Siendo esta última la ganadora de esta generación.

Y es que una de las grandes desventajas de la consola era el uso de cartuchos mientras que los demás usaban CD los cuales tenían más capacidad de memoria. Muchos juegos que iban a ser estrenados en Nintendo 64 fueron cancelados y lanzados en Playstation como lo fue Final Fantasy 7.

Cabe señalar que pesar de no haber ganado su generación, fue una consola que causo impacto, así como una de las mejores que ha hecho Nintendo y que muchos llevan con cariño.

Recientemente han existido rumores de que posiblemente Nintendo saque a la venta una Mini Nintendo 64 con algunos títulos, como lo hizo con la Mini Super Nintendo y la Mini NES.

Te puede interesar:

Aunque también los usuarios han pedido reiteradamente que se agregue a la suscripción Online una Nintendo 64 Virtual, como lo han hecho con la NES y la SNES.

Mientras tanto, Super Mario 64 recientemente fue relanzado en una recopilación de 3 videojuegos de Mario para la celebración de sus 35 años. Aunque Nintendo ya dejo de fabricar el título, no significa que no haya aun piezas disponibles.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.