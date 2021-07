Lego filtra sets de juguetes de Doctor Strange y Spider-Man

Recientemente salieron a la luz imágenes de próximos sets de juguetes Lego que saldrán a la venta, entre los cuales se muestran sets con el nombre de la nueva película de Spider-Man No Way Home.

Estos sets están repartidos en tres, uno recreando la pelea de la primera película del superhéroe contra el Buitre, segundo set siendo el de Spider-Man contra Mysterio, y el tercero siendo un posible spoiler.

Y es que en el tercero podemos ver a Spider-Man con Doctor Strange en la guarida de este último. Además, que se puede percibir lo que parece ser el nuevo traje del arácnido siendo ahora rojo, negro y dorado.

Por su parte, otra compañía de juguetes, Funko, filtró imágenes de la próxima serie de Marvel, What If?. En esta podemos ver la apariencia de T’Challa como Star-Lord, Peggie como el Capitán América y más.

Esta clase de filtraciones no son sorpresa, más por parte de Lego, ya que anteriormente habían hecho esto, como que revelaron la apareciendo de Giant Man en Civil War.

Mientras que, de Funko al parecer fue alguien externo a la marca, ya que se ve que los productos estaban listos para ser enviado para ser distribuidos a las diferentes tiendas.

La serie de What If? está prevista a estrenarse en agosto de este año. Mientras que Spider-Man No Way Home tiene como fecha de estreno el mes de diciembre.

