El truco de WhatsApp Web que avisa cada vez que alguien se conecta

WhatsApp es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, un sistema de mensajería instantáneo que a lo largo del tiempo, desde su lanzamiento, ha tenido cambios en sus funciones, así como nuevas maneras de interactuara con su aplicación móvil. Y dentro de ello, el que una persona o contacto aparezcan como conectados es uno de los temas recurrentes.

Y es que desde que aparecieron las famosas y controversiales palomitas azules, muchos de los usuarios hemos optado por simplemente no hacer visible si hemos leído o no los mensajes recibidos.

Pero esto no es lo único que a varios nos inquieta saber sobre nuestros contactos. Otro asunto es percatarnos si una persona ya se conectó a través de WhatsApp Web, versión para computadoras de esta red social, propiedad de Facebook y Mark Zuckerberg.

Este ese truco para saber si alguien se conecta en WhatsApp Web

Si has utilizado la versión de escritorio de WhatsApp, es decir WhatsApp Web, seguro te has percatado de que la plataforma te notifica solo cuando alguien se ha conectado, mientras tú estás usando dicha versión, por lo que estando fuera de esta red social no te darías cuenta de ello.

No obstante, existe una manera de saber en qué momento tus contactos se han conectado, cuando estás usando WhatsApp Web, la cual te compartimos a continuación.

Después de haber instalado la extensión, debes hacer clic en el ícono del rompecabezas, el cual lo encuentras en el extremo superior derecho del buscador Chrome. En caso de que no lo encuentres con facilidad, solo ve al costado de tu foto de perfil de Gmail para hallarlo.

Luego de esto se abrirán dos extensiones de Chrome. Selecciona la de WA Web Plus para WhatsApp y da clic sobre tres puntos verticales.

En cuanto se abran las opciones, selecciona la que dice “Fijar”.

Te aparecerá entonces la extensión WA Web Plus.

Ya que hiciste esto y que tienes la extensión, entra a WhatsApp de forma normal, como sueles hacerlo.

Enseguida aprieta el ícono que dice “WA Web Plus” y verás cómo se abre WhatsApp Web, al lado de una larga lista de opciones.

Deberás elegir la que dice “Notificar sobre contactos en línea”.

Tras este procedimiento realizado, ahora sí podrás ver qué contactos están conectados y sí están en línea.

Ahora que ya conoces los pasos a seguir para saber si alguien se conecta en WhatsApp Web, es momento de lo que lleves a cabo y estés al tanto de la conexión de aquellas personas de tu interés.