EA presenta su nuevo título Battlefield 2042

A través de un evento vía streamming, la empresa Electronic Arts (EA) presentó su nuevo videojuego Battlefields 2043.

Con varios tráilers, EA dio a concer su videojuego de la saga de disparos, siendo Battlefield 2043, el cual llevará a los usuarios a una guerra futurista.

A pesar de que no se mostró ningún gameplay, muchos usuarios quedaron muy conformes con lo visto durante la conferencia. Sin embargo, hubo otros que no, resaltando el hecho de que no contará con modo historia.

Entre otros datos se menciona que el juego llegara tanto para la vieja generación de consolas, como para la nueva, aunque llegando a tener diferencias entre estas.

La diferencia más significa es el tamaño de los equipos, ya que en consolas de vieja generación solo se podrán jugar partidas de hasta 64 jugadores, mientras que es las nuevas habrá hasta 128 jugadores.

Igual se menciona que contará con mapas inmensos y que el cambio más grande es el factor clima, ya que de la nada se pueden llegar a formar tornados que pueden arrasar con el mapa entre otros factores climáticos.

El videojuego está previsto que salga este 22 de octubre para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC.

