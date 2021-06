Casi la mitad de los usuarios de Playstation son mujeres

A través de un documento Playstation mostró cifras que demuestran que la mitad de sus usuarios son mujeres, lo cual registra un aumento a comparación de sus primeros años.

Sony decidió sacar a la luz algunos documentos y datos acerca de su marca de videojuegos Playstation.

Entre las cosas que destacaron fue el incremento de usuarias femeninas, ya que, anteriormente era porcentaje muy pequeño.

Por ejemplo, durante la época del Playstation 1, las mujeres ocupaban un 18 por ciento de consumo, pero durante la generación del Playstation 4 y 5, este aumentó a un 41 por ciento.

Este dato es relevante, debido a que, existía el mito de que los videojuegos eran para varones, pero gracias a la llegada de plataformas como YouTube y Twitch, se ha demostrado que no es así.

Incluso en la plataforma de Twitch, las transmisiones con más visualizaciones son las realizadas por mujeres.

Además, entre los datos que llegó a revelar la compañía fue su expansión al mercado de móviles y PC.

Ya que, mostraron el rendimiento de sus títulos en PC, el cual ha sido mejor del que esperaban, pero los usuarios se dieron cuenta de un título que no esperaban, y este es Uncharted 4.

En los últimos años Playstation ha sacado para PC títulos exclusivos de sus consolas como Detroit Become Human, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, entre más. Pero el que no se veía previsto era Uncharted 4.

Después de esto, Playstation salió a confirmar que sería así, y la cuarta entrega si saldrá en algún punto de este año. Sin embargo, no se menciona nada de la remasterización de sus entregas anteriores.

