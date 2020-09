10 herramientas digitales que todo estudiante necesita

Las tareas académicas tales como investigar o exponer, pueden hacerse más simples utilizando éstas y otras herramientas totalmente gratuitas disponibles en la web, unas fueron diseñadas por gigantes del internet, mientras que algunas opciones fueron diseñadas por héroes anónimos.

Google Académico

A manera de facilitar al usuario de textos académicos o resultados de investigaciones varias, la empresa creó Google Académico (en inglés, Google Scholar), un derivado de su buscador que se especializa en servir como una bibiografía científico-académica.​ Fue lanzada el 19 de noviembre de 2005 y están todos los documentos accesibles en la web que hayan cumplido algunos requisitos técnicos.

Sci-Hub/LibGen

Éste sitio web tiene el mismo propósito que Google Scholar, no obstante, la primera opción sólo te facilita los “papers” de revistas, universidades o laboratorios, algunos de ellos no te permitirán copiar el texto (por no decir que algunos ni siquiera te dejan leer una página completa). Mientras que Sci-Hub filtra los resultados de manera íntegra.

La fundadora es Alexandra Elbakyan, de Kazajistán, ella creía que hacerse de un artículo era sumamente costosos, así que creó Sci-Hub el 5 de septiembre del 2011, donde hay más de 81 millones de artículos. Cuatro años despúes de eso, la editorial académica Elsevier presentó una querella en Nueva York, exigiendo que se respetasen sus derechos de autor consiguiendo que tumbaran el sitio original. Pero resurgió como Sci-hub.io

Y LibGen es un sitio parecido oriundo de Rusia (u Holanda)

Generador APA de Scribbr

Haciendo mancuerna con las herramientas anteriores, el Generador APA de Scribbr le permite al usuario generar las referencias en formato APA, siempre y cuando tenga el enlace de la página que sirvió como fuente de información.

Draw.io/GoConqr.

Ambas herramientas tienen el mismo propósito: La generación fácil y atractiva de mapas mentales que bien pueden ser utilizado en presentaciones, o servir para los apuntes personales del usuario, además, ofrece exportaciones en formatos .JPG o .PNG entre otras, sin tener que registrarse.

ILovePDF/SmallPDF

I Love PDF es capaz de recibir archivos (JPG, DOCX, PDF, PPT u otros) y convertirlos entre ellos, además, puede juntar las páginas de varios PDF para reunirlos en uno mismo o bien, quitarle páginas a un archivo, lo que guste el usuario. SmallPDF es exactamente lo mismo, sólo que tiene una cantidad limitada de conversiones.

Canva

Ésta página web le permite a sus usuarios diseñar en una lista de formatos varios, pese a que saca de apuros, no es la herramienta de un diseñador profesional, sólo el primer escalón.

Pixabay/Freepic/Videezy

Cualquier trabajo audiovisual yendo desde presentaciones hasta videos, requiere ser “vestido” de imágenes, Pixabay y Freepic son bodegas digitales que almacenan millones de imágenes tomadas por usuarios de todas partes del mundo. Aunque hay otros usuarios que no aportan, sino que entran todos los días para descargarse imágenes de toda clase (comestibles, paisajes, rostros, animaciones, etc) Videezy hace lo mismo, sólo que no almacena imágenes, sino videos en alta calidad (Full HD, 4k).

Powtoon/Animatron

Algunas personas son más visuales, así que quedan más satisfechos con dibujos humanoides, así que tanto PowToon como Animatron le permiten al usuario desarrollar animaciones hechas a partir de fondos predeterminados mezclando elementos ya hechos (personajes, muebles, animales etc), además, es posible añadirle movimiento a las figuras, para que se desplacen o maximicen/minimicen según las necesidades del consumidor en turno, luego, pueden ser descargadas en MP4.

Downsub.com