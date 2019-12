Se roban a niño de 5 años en Torrentes

Un menor de cinco años de edad fue sustraído por dos sujetos a bordo de un vehículo cuando el menor se encontraba jugando en calles del fraccionamiento Torrentes en la zona norte de la ciudad de Veracruz, hasta dónde llegaron personal de la policía y autoridades para tomar conocimiento de este suceso, iniciando un operativo

Los hechos se dieron la noche de este jueves, y fueron reportados por la madre del menor identificado como Joshua Molina de 5 años, los vecinos fueron testigos que al menos dos sujetos al parecer a bordo de un vehículo de color azul, se acercaron hasta el pequeño y se lo llevaron huyendo en esta unidad.

La madre del pequeño dio aviso a las autoridades y descartó que se trate algún problema por custodia, ya que no tiene problemas con su esposo o algún familiar, el padre también minutos después llegó hasta el lugar en donde se registró la privación en la calle Atonalisco entre las calles Totutla y Tlalixcoyan del mencionado fraccionamiento.

Los vecinos y los familiares del pequeño, iniciaron una campaña en redes sociales en donde de inmediato se dieron a conocer fotografías del menor, además de audios en donde ratifican que no se trata de ninguna situación ficticia, por lo que se pide compartir la información de la desaparición.El padre del menor señaló que el pasado sábado tuvo problemas con algunos compañeros de su trabajo, por lo que no descarta algún tipo de venganza por parte de éstos, por lo que las autoridades investigan todos las posibles hipótesis para dar con el niño, quien hasta cerca de la medianoche de este jueves y primeros minutos de viernes permaneció calidad de no localizado.

