IMSS recomienda técnicas para conservar salud bucal del adulto mayor

La Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz, informa a los derechohabientes y a la población en general,sobre los cuidados que deben tener los adultos mayores para mantener una adecuada salud bucal.

En este sentido, el supervisor delegacional de estomatología, Mario Antonio González Vázquez, explicó que lo primero que se debe de hacer es identificar que las encías no estén enfermas, es decir que no se muestre hinchada o de color rojo, que estas no sangren durante el cepillado o el uso de hilo dental sin motivo aparente; que no exista presencia de pus entre el diente y la encía, lo cual causa mal aliento y mal sabor de boca.

Parte de los cuidados que se deben tener para conservar la salud bucal son: tener una correcta técnica de cepillado dental, la cual consiste en cepillar los dientes superiores hacia abajo por fuera y por dentro; cepillar los dientes inferiores hacia arriba por dentro y por fuera, cepillar los molares y premolares en la superficie con movimientos circulares;y por último cepillar la lengua suavemente, de atrás hacia adelante.

Para complementar el cepillado de dientes se recomienda el uso de hilo dental, para remover la placa dentobacteriana y restos de alimentos entre los dientes, ya que éste llega a lugares donde el cepillo no alcanza; una correcta técnica de su uso consiste en: tomar aproximadamente 30 centímetros de hilo y enredarlo en los dedos pulgares, dejando una distancia corta, conforme se vaya limpiando debe cambiar el tramo de hilo.

Las prótesis dentales se deben limpiar con un cepillo dental después de cada comida, para remover los restos de comida; por la noche deben lavarse con un cepillo y pasta dental; antes de dormir, las prótesis se deben retirar de la boca, colocándola después de cepillar.

Por último, apuntó laespecialista para prevenir las caries y enfermedades de las encías se debe acudir al dentista para que le sea otorgado un esquema básico de prevención en salud bucal.

