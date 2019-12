“No hay motivos para no pagar la luz”: AMLO a pobladores de Tabasco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en su habitual conferencia de prensa que, en Tabasco se logró llegar a un acuerdo con la CFE para iniciar una nueva etapa en torno a los pagos de la luz eléctrica, por lo que ahora no hay razón para no se pagar la luz.

Una parte de la población en Tabasco había dejado de pagar los recibos de luz a modo de protesta por los altos costos de la misma, por ello se llegó a un acuerdo con la CFE con la cual se terminó con la “resistencia civil pacífica” y se redujeron las tarifas.

Ante la reducción de las tarifas el presidente afirmó que ya no hay razón para no pagar la luz, pues el acuerdo se ha estado cumpliendo y no se han elevado los costos del servicio eléctrico.

Mencionó que ya no hay que temer que el pago por este tipo de servicios vayan a bolsillos ajenos, pues se ha termino con la corrupción. Por lo tanto, todos los ciudadanos deben de cumplir con sus responsabilidades.

