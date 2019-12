FINANZAS PERSONALES

Cuida tus gastos en Diciembre

Por: Erika Mikel

Los mexicanos gastan en promedio entre 600 y 1200 pesos en regalos de navidad, así lo reveló una encuesta realizada por la empresa Groupon Latam. Estudio, en el que los encuestados podían elegir más de una opción, también revela que el 38% de los encuestados regala celulares, videojuegos y otros aparatos electrónicos, el 40% gasta en juguetes, el 28% en viajes, el 24% en vinos y licite y el 51% en perfumes. Las cifras dejan claro que diciembre es el mes en que más gastan los hogares mexicanos con un aumento del 8.7% respecto al resto de año.

Por su parte, la empresa global en el comportamiento del consumidor, Kantar Worldpanel México revela que diciembre es el mes en que se va menos veces de compras, pero se llevan carritos más llenos. El ticket es 12% mayor al del resto del año y llevan 7.3% más artículos.

Si bien ir de compras y adquirir los productos que quisimos todo el año puede ser muy satisfactorio, lo cierto es que en enero solemos sufrir las consecuencias de esos gastos, pues muchos de ellos se hacen con cargo a tarjetas de crédito. Sin la finalidad de ser “aguafiestas”, pero sí de ayudarte a tener un consumo responsable durante estas fiestas decembrinas, te presento a continuación una guía de consumo que puede ayudarte a mesurarte.

COMIDA: Sabemos que estas fechas son de buen comer, incluso solemos preparar más alimentos de lo que necesitamos para que el famoso “recalentado”. Sin embargo, el consejo es que prepares únicamente lo suficiente para las personas que asistirán, de este modo el desperdicio es menor y se evita tirar lo que no se consumió. Elige los productos locales, de esta manera incendiarás la economía de los pequeños productores de la región y de paso evitarás los productos procesados.

Adornos: Sabemos que quieres que tu casa u oficina luzcan bonitos esta temporada decembrina, pero recuerda reutilizar los que tienes de años anteriores, con un poco de creatividad puedes convertirlo en un adoro nuevo. Recuerda utilizar luces que sean de bajo consumo de energía eléctrica, así evitarás sorpresas en el recibo de la luz.

REGALOS: No envuelvas tu regalos de forma excesiva, utiliza materiales reciclados, así evitarás gastar en la envoltura que termina en la basura. Si de niños se trata, reduce el gasto de los regalos eligiendo juguetes no electrónicos, puedes optar por juegos de mesa para compartir en familia o aquellos que desarrollen la imaginación y creatividad del niño. Ahora que si tu familia es numerosa, organiza un intercambio de regalos, así no tendrás que comprar un regalo para cada uno y todos recibirán un obsequio, además fomenta que los miembros de la familia se involucren más en los gustos de la otra persona.

Recuerda que la temporada de diciembre es la temporada para dar, pero eso no tiene que dejar tu bolsillo vacío, procura que lo que des sea tiempo, afecto y amor a tus seres queridos, porque a pesar de ser gratis son los que más valor tienen.

Sígueme en Facebook @ErikaMikelH y entérate de más información de interés o escríbeme si hay algún tema que te interesa. ¡Nos leemos en la próxima!