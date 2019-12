Diseño de Imagen

¿Intercambio de regalos? Ideas para no poner tu reputación en juego

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Si aún estás por participar en algún intercambio de regalos dentro de esta época decembrina, pero te estás quedando sin ideas para obsequiar ¡Aquí te comparto una lista de opciones que te pueden funcionar! ¿Acaso pensabas tomar a la ligera una actividad como esta? De ser así, ten en cuenta que si regalas algo equivocado, podría traerte una reputación que estarás arrastrando durante todo el año siguiente (al menos hasta que se vuelva a dar la oportunidad de ‘limpiar’ tu nombre).

EL CLÁSICO. ¡Un vino! Elegante, simple y de buen gusto, teniendo muchas opciones para elegir y que en gran medida dependerá de las preferencias de la persona. Puedes partir investigando si se inclina por los blancos, rojos o rosados. Eso sí, asegúrate que el costo del mismo vaya en función del dinero establecido para la actividad. ¡No olvides acercarte con el sommelier de la boutique especializada! Te ayudará para la selección del más idóneo, incluso puede armarte un kit ad-hoc a quien lo recibirá.

APUESTA POR LAS EXPERIENCIAS. Si los productos no son lo tuyo, puedes ser más vanguardista y obsequiarle un par de entradas a una cata, un concierto, una exposición, una cena-maridaje, o lo que consideres que disfrutaría. ¿Viene un chef importante a la ciudad? ¿Un artista indie está por presentar su obra? Atrévete a innovar regalando estas experiencias personalizadas. Existen propuestas para todos los gustos y presupuestos. ¿Qué tal dos pases para la función premier de su película favorita? ¡El cielo es el límite!

ALGO NUEVO CADA DÍA. Si tu presupuesto es flexible, una gran opción son los calendarios de adviento que diferentes marcas ofrecen para esta temporada (Sí, aunque diciembre haya iniciado) ¿A quién no le gusta recibir un miniobsequio cada día del mes? Sí no sabes de qué se tratan, te cuento que la idea con ellos es llevar a cabo una cuenta regresiva hasta llegar al 24 de diciembre, por lo que cada día existe un producto por descubrir. Muchas marcas de maquillaje, perfumería y cosmética cuentan con los suyos: Sephora, L’Occitane, Khiel’s, The Body Shop, Jo Malone, por mencionar algunas. Además, en las boutiques encontrarás kits armados especialmente para esta época. ¡Corre a darte una vuelta!

LO QUE NUNCA FALLA. Las amadas Tarjetas de Regalo que diferentes tiendas ofrecen, sin duda son de las mejores opciones para sacarte de apuros ¿Tu propósito? Investigar los gustos de compra de la persona que te ha tocado, es decir, si ama la ropa, los libros, los postres o los videojuegos, o tal vez disfruta de comprar accesorios para su perro.

Recuerda que lo más importante es estrechar lazos con el grupo de participantes, sea dentro del ámbito laboral, social o familiar. Además, ¡un regalo siempre trae alegría a la vida de todos! Para terminar, no te olvides agregar una bonita envoltura acompañada de una tarjeta de buenos deseos. ¡Nos leemos el próximo viernes!

Correo: [email protected]

Whatsapp: +33 7 66 44 35 31

Instagram: @yazmin_zues

Facebook: Yazmín Zúñiga