Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Tenemos semifinalistas del fútbol mexicano, AMÉRICA va contra MORELIA mañana, y hoy NECAXA vs MONTERREY, sin lugar a dudas el gran favorito el AMÉRICA, después del partidazo que dieron en la sultana del norte en donde materialmente masacraron a los tigres universitarios del TUCA FERRETI, deben pasar, sino fácilmente sobre MORELIA, las ÁGUILAS están obligadas a ganar y creo que el NECAXA puede llegar a la gran final del fútbol mexicano, la moneda está en el aire y cualquiera de los 4 puede llevarse el trofeo del torneo de Apertura 2019; por lo pronto los 4 primeros lugares del torneo quedaron ELIMINADOS… Estamos ya en el mes de diciembre, las posadas y las cenas navideñas están a todo lo que dan, hay que cuidar la alimentación y también si va usted a ingerir bebidas embriagantes hágalo con moderación o lleve conductor designado… Mandamos saludos de recuperación a la abogada BLANCA OROPESA, encantadora… Saludos para el LIC. RAÚL RAMOS VICARTE y la DRA. COQUIS MANGE DE RAMOS, están felices con su nieto MAXIMILIANO RAMOS RAMÍREZ, heredero de IVÁN y KARINA RAMÍREZ DE RAMOS… SUN & SONG excelente restaurante muy cerquita de Martí… Y ya que hablamos de esa zona, viene el fin de semana la verbena del vino mexicano en su sexta edición organizado por MARCEL VAN EYCK, sin dudarlo una excelente opción para disfrutarlo con su familia… El 13 de diciembre, en la sala TLAQNA de la capital del estado, el concierto de despedida del director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa MARCELO MARCELLETTI, le deseamos muchas felicidades y éxito en este importante momento de su carrera después de más de 8 años de dirigir esta importante orquesta… Un gustazo saludar en los portales del gran hotel Diligencias al DR. MIGUEL y RENA GONZÁLEZ DE ZAVALA, estaban con su hijo JOSÉ ALBERTO ZAVALA GONZÁLEZ y su nieto JOSÉ ALBERTO ZAVALA Jr. la pasaron de maravilla viendo ganar a las ÁGUILAS… LUDIVINO REDONDO estaba por ahí feliz por el sexto balón de oro que ganó LEONEL MESSI…

Iván Ramos Mange, Coquis Mange de Ramos y Maximiliano Ramos Ramírez, (felices con la llegada de Max)…

Dr. Miguel y Rena González de Zavala con José Alberto Zavala y José Alberto Zavala Jr. (feliz familia)…

Tamara Martínez Chiunti, (guapísima)…

Nacho Gómez y Mónica Taibo, (con mi BB adorada)…

No asistió CRISTIANO RONALDO… TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI guapísima, saludos a sus papis y su galanazo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA, acaba de cumplir años y lo festejó a lo grande… MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ estuvieron de fiesta el fin de semana con sus herederas ANDREA, MIRANDA e IVANNA ÁLVAREZ MORFÍN, bonita familia… De las jóvenes bellas y chambeadoras tenemos a MÓNICA TAIBO CANO, saludos a sus peques FERNANDO y MIRANDA SOSA TAIBO, encantadores y me quieren mucho… MARGARITA RODAL GÓMEZ guapísima, en unos días más estará por el puerto donde vacacionara después de un año de intenso trabajo y éxitos… ROGERIO PANO estará por Acapulco el fin de año, sus admiradoras jarochas lo van a extrañar… Muy activa con su THE mi querida EMILITA LABOURDETTE PEREA, ella fue soberana del Carnaval de Veracruz en 1986, el año en que MÉXICO realizó su segundo mundial… Muy felicitado el DR. en derecho JOSÉ SUERO ALVA, presentó su examen profesional y fue aprobado por unanimidad y mención honorífica… Feliz matrimonio lo forman ÁNGELO y NADIA PIANA DE MALDONADO, su heredera ANTONELLA creciendo… Cumplió 3 años AITANA UNANUE ROBERT, heredera del diputado JUAN MANUEL UNANUE y MELINA ROBERT, el festejo fue familiar… PERLA BELTRÁN, coordinadora de MxU Sinaloa, eligió en días pasados a su representante; en nuestro Estado de un momento a otro daremos a conocer el día de la designación… El 8 de diciembre en Atlanta la gran final de MISS UNIVERSO 2019 en donde la jalisciense SOFÍA ARAGÓN, MxU 2018 nos representará muy dignamente, suerte preciosa… MARILÍ COTAITA CABRALES festejó su cumpleaños 22, desde aquí les deseamos muchas felicidades y que cumpla muchos años… NICOLÁS PÉREZ ZEPEDA creciendo, es ya todo un galanazo, saludos a sus papis JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ ACASUSO, los abuelos felices con el nieto… PAULINA MACAZAGA ALVERDI engalana los CHOCHOLAZOS… De las jóvenes que está destacando en el mundo del modelaje a nivel nacional es PAULINA MORAL CAZARÍN, podría representar en unos años a MxU VERACRUZ, y porque no, irse a algún concurso internacional, su preparación sin lugar a dudas es importante y dominar el idioma inglés, saludos a sus padres DANIEL y ARACELY CAZARÍN DE DEL MORAL… LEWIS HAMILTON sexto campeonato mundial… 12 de diciembre JOSÉ JOEL en el Museo de la Ciudad de Veracruz a beneficio de la CRUZ ROJA MEXICANA delegación Veracruz-Boca del Río… Ayer en HARBOR restaurante en ANDAMAR se realizó la presentación de la colección de DANIEL ESPINOSA dedicada a los 60 años de la BARBIE…

Margarita Rodal Gómez, (en el decano)…

Dr. en Derecho y Magistrado José Suero Alva, (felicidades por su titulación)…

Nadia Piana de Maldonado y Antonella Maldonado Piana, (bellísimas)…

Perla Beltrán, (sinaloense)…

Marilí Cotaita Cabrales, (felices 22)…

FERNANDO PADILLA FARFÁN feliz en compañía de sus bebés AMANDA y TRIANA PADILLA BALLESTER, saludos a FERNANDITO… OLIVIA CARDENAS SUÁREZ, jovencita con rostro de telenovela… CÉSAR y ALEJANDRA MERINO DE BELCHEZ feliz matrimonio, su heredera VALERIA BELCHEZ MERINO creciendo rápido… ALEJANDRA CAGIGAS OBESO de nuestra sociedad veracruzana… ARLETTE FOGLIA encantadora veracruzana… OSCAR ZAMORA feliz y enamorado de DANIELA MORENO, hacen bonita pareja… Mi ahijada API GUEVARA hermosa y muy estudiosa… FELIPE FERNÁNDEZ y KARLA ESCALERA disfrutando la época decembrina… MICKEY CASTELÁN y GABY MARTÍNEZ GÁNDARA un feliz noviazgo… SOFÍA MARTÍNEZ HUERTA es la nueva magistrada presidenta del poder judicial del estado, aunque en plena felicitación otra magistrada la señaló como DEDAZO, muy grave lo que sucedió en nuestro Estado… KARLA BANDERAS guapísima… Muchos eventos de Imagen Radio en Veracruz y ahí está presente ROSY URETA, súper chambeadora… LETY CORONEL GONZÁLEZ muy guapa y distinguida, saludos a MARILU y SUSY, sus hermanas… MICHELLE GONZÁLEZ ITURRIAGA guapísima y feliz con sus dos bebés… MARLENNE RUIZ guapísima, la joven tiene problemas familiares y de injusticia, qué raro, en nuestro país no pasa eso, qué tristeza… Los cumpleañeros de hoy son FRANCISCO MANUEL ARMAS, VÍCTOR OROZCO, JANETH NAYEN DE ROSETE, lo está festejando en compañía de su esposo GERARDO ROSETE; lo cumplen también HORACIO ORTIZ, CÉSAR RAMÍREZ, CARLOS HERNÁNDEZ, SAÚL SOLIS, HILDA FERNÁNDEZ, SANDRA UGALDE, la guapísima ANA MARY RAMÍREZ y el tenor DAVID PÁEZ; mañana HÉCTOR BOCKER, nuestro compañero periodista; MARCELA YLLANA DE COSSIO, ANDRÉA GARCÍA, CARLOS GONZÁLEZ, el popular calicho; JULIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO y ARANTZA ARMENTA; el viernes MARISELA VILLANUEVA, KARY GARCÍA, VALENTÍN VICENTE, MARICHUY ÁLVAREZ, IVÁN TAMER CHAIN y CRISTINA CARÚS DE ANITÚA; el fin de semana KAREN COBOS LIMA, felicidades hasta el cerro de la silla, y aprovecho para saludar a JENNY BARRADAS; más festejados ZYAN BARRAGÁN, ALÍCIA MARTÍNEZ, HÉCTOR VARGAS, CARMEN MORENO, MIMI HUERTA DE DÍAZ, ILIANA BLANCO BARBARITA y el DR. CARLOS ALBERTO CHANTIRI, a todos muchas felicidades… 13 de diciembre FANTASÍA NAVIDEÑA con el ballet tradiciones de MÉXICO en el Teatro CLAVIJERO…

Paulina Macazaga Alverdi, (linda en El Dictamen)…

Paulina Moral Cazarín, (extraordinaria modelo jarocha)…

Fernando Padilla Farfán con Amanda y Triana Padilla Ballester, (disfrutando vacaciones)…

Olivia Cárdenas Suárez, (rostro de televisión)…

Alejandra Merino de Belchez y Valeria Belchez Merino, (bellas mami e hija)…

Saludos para MARIALE AYON y VANESA POLO, bellísimas y conductoras de televisión… Un gusto saludar a CRISTY CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ, desayune con ella así como con ROSY URETA y BRENDA ROJAS… 31 de diciembre CARLOS CUEVAS y RICARDO CABALLERO en el Baalbeck, gran cena show para despedir este año… Gusto saludar a DON ULISES DÍAZ CHÁZARO y MARILÚ REQUEJO DE DÍAZ, estaban disfrutando del Centro Histórico en compañía de su familia… Va nuestro pésame para la familia PIÑA QUEVEDO por el fallecimiento de nuestra querida amiga YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA, en especial a sus hijos YOLY, JORGE y CLAUDIA PIÑA QUEVEDO, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos; descanse en Paz DOÑA YOLI, con más de 35 años de escribir en EL DICTAMEN… El tenista cordobés SANTIAGO GONZÁLEZ estará en Veracruz dando partidos de exhibición este mes de diciembre, el 10 estará en Xalapa, el 12 en Boca del Río en el Club Britania y el 15 en Las Palmas Racquet Club, una excelente oportunidad de ver a un tenista veracruzano de corte internacional… VALERIA GUZMÁN, una jovencita porteña guapísima… Pregunten por los puros HOJA REAL y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…