Escuchamos a la gente con el compromiso de ayudarla a resolver sus problemas: Carlos Joaquín

Más de 10 años de gestiones, horas en oficinas y trámites por fin dieron resultados para satisfacción de Mireya May Castillo, de Calderitas, quien hoy recibió del gobernador Carlos Joaquín el título que ampara la propiedad de su vivienda.

Mireya May se inscribió para participar en la audiencia “Platícale al Gobernador”, que se llevó a cabo hoy en la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Chetumal y encabezó Carlos Joaquín.

“Siento una emoción muy grande, porque ahora puedo decir que es mi casa, mi propiedad. ¡Me siento muy feliz! El 14 de este mes se cumplen 10 años desde que estoy dale y dale hasta que por fin, con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín, tengo mi título”, expresó.

“Ya es mía, es para mis hijos, para los nietos. Levanté ya mi casita con muchos sacrificios; es de material, he estado pagando mi impuesto predial, he estado pendiente de todo. Siento la alegría por la sorpresa que me dieron, porque no esperaba esto”, agregó la vecina de Calderitas.

Para escuchar y atender de forma directa a la ciudadanía, el gobernador Carlos Joaquín encabezó la audiencia “Platícale al Gobernador”, en Chetumal. Con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), a cargo de Rocío Moreno Mendoza, ésta es la cuarta que se realiza en esta ciudad y la número 27 en todo el estado, en esta administración.

Las 26 audiencias anteriores se han realizado en los 11 municipios del estado, tres de ellas en Chetumal, esta es la cuarta; tres en Cancún, dos en Isla Mujeres, tres en Playa del Carmen, tres en Cozumel, dos en Bacalar, dos en Tulum, dos en José María Morelos, dos en Lázaro Cárdenas, dos en Felipe Carrillo Puerto y dos en Puerto Morelos.

Con el apoyo de las dependencias estatales y federales, de organismos y ayuntamientos, se han atendido a casi a 11 mil personas, quienes han planteado más de 16 mil asuntos. Se ha obtenido un 77 por ciento de respuesta.

