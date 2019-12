Napito sigue siendo un traidor para AMLO y un saboteador de Marcelo

Lejos de ayudar a su partido y al mismo presidente de la República, el senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia insiste en torpedear los acuerdos logrados para la puesta en marcha del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues su propuesta de eliminar el outsourcing ha traído, como respuesta, desconfianza de los socios comerciales e incertidumbre para los empresarios mexicanos.

Desde muy temprano, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó un comunicado en el que advierte que la iniciativa es preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, ya que traería serias consecuencias para la economía mexicana, pues pondría en riesgo la inversión nacional y extranjera, además de que pretende criminalizar las relaciones laborales, amén de inconstitucional.

Los empresarios lamentan que no se haya dado una consulta con los sectores productivos a tal iniciativa, que ya ha sido aprobada en comisiones, pero va contra el espíritu de colaboración entre los países firmantes del T-MEC. Y es que recientemente, el senador Gómez Urrutia informó sobre la aprobación de reformas a Ley de Justicia Laboral, con la que se pretende regular la subcontratación o sea el outsourcing.

El asunto cobra relevancia, no sólo porque en estos días funcionarios mexicanos se encuentran en Washington DC, ultimando detalles para la puesta en marcha de tan importante tratado comercial, sino porque puede ser subida al pleno. La propuesta del senador morenista se fundamenta en que la misma pretende que las empresas dejen de evadir impuestos y otorgar derechos a los trabajadores y afirmó que su propuesta ni es unilateral ni personal.

Para el empresariado, una reforma tan profunda requiere ir al esquema de Parlamento Abierto, por su complejidad.

Por la mañana, en rueda de prensa, el senador por Morena, acusó a los Estados Unidos de injerencista por querer fiscalizar a México en materia laboral, concretamente en lo relativo a las reformas laborales.

Visto así, falta ver si es subida al pleno y que decide el mismo, pues al momento la iniciativa de Gómez Urrutia no tiene consenso.

Pues , resulta que, la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de outsourcing fue retirada de las discusiones de este martes en el Pleno del Senado.

La petición fue formulada por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

En la víspera, senadores de varias formaciones partidistas, entre ellas Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social aprobaron en comisiones las reformas antes mencionadas.

Así que nos vamos a Parlamento Abierto.

Gómez Urrutia tiene que aclarar la acusación que pesa sobre él acerca de los 60 millones de dólares propiedad del sindicato minero, mismos que se llevó cuando huyó a Canadá.

EN TIEMPO REAL

1.- Se dio a conocer el 3er Ranking de Gobernadores de México, realizado por C&E Campaigns & Elections en español + Varela y Asociados.

Llama la atención que los cuatro primeros lugares son ocupados por gobernadores de extracción panista, y que el quinto se trata del gobernador de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz Coppel.

2.- Invitados por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, los hermanos Adrián y Julián LeBarón acudieron a una reunión con senadores de la República para expresar la necesidad de que las autoridades trabajen en la investigación de la tragedia que afectó a su familia, la cual no debe ser ignorada y no solo la de ellos sino la de los mexicanos en general.

Álvarez Icaza esta muy acostumbrado a lucrar con el dolor ajeno, con la finalidad de abrirse un espacio en la agenda mediática, ya lo hizo varios años con los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en su caso, incluso se encargo de promover la llegada al país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Pero ahora, tal parece que Emilio Álvarez ya se olvido de los normalistas y anda muy concentrado en los LeBarón, al rato no vaya a salir defensor de los derechos humanos del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López.

3.- Esta miércoles a las 12:00 horas, comparecen las tres candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Comisión de Justicia del Senado que preside el senador Julio Menchaca.

Cada una fundamentará por 20 minutos la idoneidad de su candidatura y responderá a las preguntas que les formulen los senadores. Las intervenciones serán en orden alfabética, primero Diana Álvarez Maury, posteriormente Ana Laura Magaloni Kerpel y finalmente Ana Margarita Ríos Farjat.

Trascendió que Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjat son las aspirantes con el mejor cartel para ocupar la vacante que dejó en el pleno de la Corte, Eduardo Medina Mora. Sin embargo, en el grupo mayoritario de Morena, no hay todavía alguna definición por alguno de los tres perfiles, según el dicho de su coordinador, Ricardo Monreal.

