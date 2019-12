Fox y Calderón rebeldes: AMLO contra las momias de Guanajuato

Envalentonados los dos ex presidentes de la República a los que el gobierno de la 4T les quitó su pensión, Vicente Fox y Felipe Calderón, han estado aprovechando cualquier pretexto para lanzar críticas al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Ambos ex presidentes de extracción panista, partido al que han abandonado en busca de más poder y dinero, son poseedores de unas fortunas cuantiosas.

Después de la celebración del primer aniversario de la presidencia de AMLO, el impresentable de Vicente Fox lanzó una parrafada de críticas al actual mandatario, las que por supuesto nadie en sus cinco sentidos tomó en serio.

En su historial, tal y como lo recordó ayer AMLO, Felipe Calderón carga con el pecado de haber iniciado una guerra contra el crimen organizado que desató una cruenta confrontación que a la fecha sigue cobrando vidas y se recrudece en la medida en que han crecido las capacidades económicas y de armamento de los criminales.

Tanto Fox como Calderón son políticos sin autoridad moral ante la inmensa mayoría de los mexicanos.

Un invitado a la celebración del primer año de gobierno de López Obrador fue el ex presidente uruguayo José Mujica.

“Pepe” como le llaman sus conocidos, ha sido un ejemplo de congruencia política reconocido mundialmente.

Llamado el “ex presidente más pobre del mundo”, estuvo acompañando a López Obrador el domingo pasado.

No imagino que Mujica hubiera asistido a un evento de aniversario de Fox o de Calderón.

Presento un perfil de su congruencia política, que le otorga una autoridad moral para ser crítico cuando de defender a la democracia y a los marginados se trata. Un perfil que ni por asomo tienen los ahora beligerantes Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Necesito poco”

Recuperó la libertad con una amnistía en 1985 y una década después fue electo diputado, luego senador y en 2005 fue ministro de Ganadería y Agricultura del primer gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio.

Ganó la segunda vuelta de las presidenciales de noviembre de 2009 con 53% de votos.

Pero siguió viviendo en la casa que habitaba con su mujer, donde a la entrada hay un cuarto de estar lleno de fotos y recuerdos, y detrás una cocina donde Mujica lava a mano unos vasos para servir un trago a las visitas.

“Para vivir preciso dos o tres piecitas, una cocina, lo elemental (que) yo con mi compañera lo arreglamos en un momentito”, dice.

Mujica afirma que la austeridad es parte de una “lucha por la libertad”.

“Si tengo pocas cosas, necesito poco para sostenerlas”, razona. “Por lo tanto, mi tiempo de trabajo que dedico es el mínimo. ¿Y para qué me queda tiempo? Para gastarlo en las cosas que a mí me gustan. En ese momento creo que soy libre”.

AMLO es amigo de José Mujica.

Los “ataques” que le lanzan Fox y Calderón caen en el terreno de lo grotesco.

Una tragicomedia que me dio para el título de esta columna: AMLO contra las momias de Guanajuato. Recordando la célebre película conocida en todo el mundo “El Santo contra las momias de Guanajuato”.

¡Házlos Dios de tu rebaño!

1.- Le siguen saliendo mal las cosas al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, pues dos de sus funcionarios pidieron licencia debido a que son investigados por corrupción.

Se trata de Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Núñez Camacho, quienes solicitaron licencia tras haber sido involucrados en supuestos actos de corrupción, aunque negaron las acusaciones en las que se les señala de haber pedido dinero a empresas para asignarles contrato.

En el caso García Soberanes, el fin de semana pasado se filtraron imágenes y audios en los que supuestamente se enojaba porque no le habrían pagado una cantidad de dinero que pidió, tras las publicaciones la exfuncionaria fue hospitalizada por una crisis nerviosa.

Al momento de nombrarlo, Bonilla Valdéz ya tenia conocimiento de los oscuros antecedentes de Núñez Camacho, pues una detallada investigación periodística sobre el gusto por los moches del exfuncionario, ya se había publicado en julio de 2018 por el semanario Zeta.

2.- Se enfilan en una apretada carrera en la disputa por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, Luis Walton apoyado por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; y Félix Salgado Macedonio como el candidato de la base.

El ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto ya levantó la mano, sin embargo, en su paso por el gobierno de Acapulco, lo dejo sin policías, sin seguridad y a merced de la violencia.

Por su parte, el senador Félix Salgado Macedonio esta trabajando arduamente por mejorar la vida de los habitantes de Guerrero, en los últimos meses se ha dedicado a legislar en su favor y a realizar giras informativas en las localidades más pobres de la entidad, como el municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, donde refrendó su compromiso con el campo y con las comunidades más desprotegidas.

Salgado Macedonio tiene el apoyo de las bases de Morena, gracias a ello, es probable que salga beneficiado.

3.- La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) reiteró su llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a participar en la medida de sus posibilidades y capacidades en la pacificación de país y el combate a la inseguridad.

En su reunión de fin de año a la que asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Ciudad de México, así como de diferentes organismos responsables en materia de seguridad, el presidente de la AMESP, Joel Juárez Blanco, informó que para el 2020 este organismo seguirá trabajando por la unidad del sector, apoyando y respaldando las acciones de los tres niveles de gobierno, por hacer de nuestro México, un lugar más seguro y en paz.

Destacó que 2019 fue un año complejo, lo cual provocó un aumento de los servicios de seguridad privada. Actualmente, dijo, “existen miles de firmas dedicadas a la seguridad privada y la AMESP, es ahora la más grande e importante asociación que agrupa al sector”.

