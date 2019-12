En la opinión de…Buenos Días!

ESTÁ MÁS QUE CAÑON SALVAR AL PLANETA

Nada más ver la cantidad de árboles de Navidad transportados en los capacetes de los automóviles y otros vehículos, aseguro lo que les he venido contando que los seres humanos no vamos a hacer esfuerzo alguno para salvar de la catástrofe climática a nuestro planeta. Continuaremos destruyendo al hogar de toda la creación en forma sistemática y además acelerada. Todo sea por las utilidades y los caprichos.

PRIMERO HAY QUE CAMBIAR LA MENTALIDAD

Además, cambiar no solo hábitos de vida de los humanos ¡Sino la mentalidad su mentalidad! Está auténticamente en chino. Y como les digo, con esa tala indiscriminada de los árboles de navidad, tenemos la muestra.

NO ES PRIVATIVO DE VERACRUZ ¡ESTÁ EN EL MUNDO ENTERO!

Incuestionablemente de que la presencia, tan solo en el área metropolitana de Veracruz de ¡Tantos “arbolitos”!, es una catástrofe; ahora ¿Imaginemos la cantidad que será en todo el Estado, en territorio nacional y el mundo?

Y, no sé si ya hayan instalado el árbol de Navidad en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, ese es todo un pino. Que no importa cuál sea la “sentida” explicación que algún cura pasado de tueste se le ocurra dar, pero, ante la emergencia que está viviendo el planeta entero ante la tala inmoderada de árboles, el que en cada diciembre se lleve a cabo una tala inmoderada, pero sobre todo ¡Inútil y sin sentido de millones de árboles!, eso es criminal.

EL 7 DE ENERO COMIENZA EL TIRADERO DE ÁRBOLES A LA VÍA PÚBLICA

Y volviendo al caso particular de Veracruz, la inutilidad, cuanto futilidad de esa acción, de instalar el “arbolito navideño” se ve el día siete de enero y días después, cuando muchos de esos “arbolitos”, todos secos son arrojados a la vía pública porque la gente la mayoría de quienes no tienen ni idea del ecocidio que ocasionan instalando tales árboles, mucho menos les importa ensuciar y contaminar todavía más el entorno urbano arrojando a la vía publica los ahora “estorbosos” despojos vegetales del ahora inservible adorno decembrino.

NO SOSLAYEMOS A LA BASURA QUE GENERA “VESTIR” AL “ÁRBOLITO”

Lo peor de todo esto, es también la tremenda cantidad de basura generada con motivo de “vestir” al arbolito. Nada más tan solo en las envolturas en que vienen dichos artilugios ¡Todos altamente contaminantes!

ESO… Y LA CARABINA DE AMBROSIO ES LA MISMA COSA

Eso de la composta en que se transforma los árboles en cuestión que son llevados a los centros de acopio para el caso, es mera utopía; muestra de ello lo tenemos en la enorme cantidad de los que van a parar a media calle o a baldíos.

En fin, que sin hacerle al Tío Scrooge, la celebración en el presente de la Navidad, es una muestra del consumismo en la que vivimos y la gran tragedia de la contaminación que ésta genera.

ESTO ES SOLO UN BOTÓN DE MUESTRA

Por lo que reitero, si tomamos tan solo a Veracruz como “muestra” de lo que sucede en el mundo ¡Dios mío y Jesús mío! ¿Saben cuándo vamos a combatir con eficacia la contaminación ambiental? ¡Nunca! Pues al consumismo debemos agregarle la gran demanda de combustible que hay con motivo del desplazamiento de una enorme cantidad de seres humanos en el mundo entero.

Reitero, para un cambio eficaz en los hábitos de vida del ser humano, debemos comenzar por cambiar la mentalidad de la especie desde la cuna. Y eso sí que está canijo.

