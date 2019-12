En la opinión de…Buenos Días!

SIN DUDA ALGUNA NO VIENE DE TURISTA

Según informó ayer el Departamento de Justicia del país vecino del norte, se encuentra hoy en la Ciudad de México el fiscal o procurador de Justicia de los EUA, el señor William Barr, para tener reuniones de trabajo con AMLO, con el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, así como con su homólogo, el señor Alejandro Gertz Manero. Obviamente, el funcionario norteamericano no viene a estrechar manos, a tomar café y tal vez a compartir el pan y la sal con el Presidente de México, ni con el Secretario de Relaciones Exteriores, como tampoco con el Fiscal General de la Nación. En la nota de referencia donde se da cuenta de estas tres reuniones, se dice que con AMLO se espera aborden la agenda de seguridad entre los dos países. Y por ahí va la cosa con los otros dos funcionarios mexicanos; pero, Marcelo Ebrard asegura que durante la reunión con el Abogado General de los EUA, el Gobierno mexicano plantearía su rechazo a la intención del Presidente Trumpas a nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, pues debilitaría la cooperación binacional en materia de seguridad.

¡HICIERON QUE DON PORFI SE AUTOEXILIARA! ¡Y DE ESO HACE CASI 109 AÑOS!

Con todo el debido respeto sea dicho, eso es mera pose, pues en los hechos, Mr. Barr viene a poner los puntos sobre las íes respecto a lo que en teoría rechaza tajantemente Ebrard. El último Presidente mexicano que mandó por un tubo a su homólogo de gringolandia, fue nada menos que López Portillo, pero, se trató por la parte americana del blandengue de Jimmy Carter. En aquella ocasión de la reunión de los dos mandatarios en suelo mexicano, poco faltó para que López Portillo nalgueara a Carter ¡Y no pasó nada!, pero como les digo, Carter era otra cosa; en cambio, en la primera reunión entre un Presidente mexicano y uno gringo, fue el 16 de octubre 1909, entre Don Porfirio Díaz y William Taft, tanto en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en el Paso, Texas. Incuestionablemente en la reunión privada de los dos mandatarios, Don Porfi no aceptó las condiciones de Mr. Taff, con respecto los recursos naturales de México, principalmente el petróleo y al año seis meses, el barco alemán, Ypiranga tenía como su pasajero distinguido con rumbo a Europa a Don Porfis.

HASTA EL VATICANO SE CUADRÓ ¡Y ESTABA JUAN PABLO II!

Otro país del continente americano que osó ponérsele al brinco a los EUA, fue Cuba, bajo el mando de Fidel Castro, en octubre de 1962, con la llamada Crisis de los misiles (nucleares). Y es la fecha en que los EUA no levantan el embargo general contra Cuba y ahí están los cubanos viviendo las de Caín. Por ahí va más o menos Venezuela y ahí tienen a Panamá con el General Noriega, creación de los gringos, fue dictador de Panamá entre 1983 y 1989, pero, le dio por sentirse nacionalista y se le puso al brinco los EUA y Mr. Bush Sr., no dudó ni tantito y el 19 de diciembre de 1989 invade Panamá y para el 24 de diciembre, habiéndose escondido en la nunciatura en Panamá (hasta el Vaticano le sacó al parche cubrir con su “manto católico” al dictador panameño), el nuncio lo convenció que se entregara, lo cual hizo y desde entonces y hasta septiembre del 2011 se la pasó en el fresco bote, entre los EUA y Francia, por cargos de narcotráfico.

El último Presidente iberoamericano que desobedeció a los EUA, fue Evo Morales y ahora anda de pelada en México (después de hoy no creo que dure mucho en cambiar su residencia) y andan tras de sus huesos.

TRUMPAS DIXIT (TRUMPAS LO DIJO)

Así que con estos antecedentes y a como se las gasta Mr. Trumpas (con todo y su crisis del “impeachment”, que no le caería nada mal llevar a cabo una acción de fuerza que dejara encantados a los primos allende el Bravo), con toda seguridad que Mr. Barr no viene a ver si Ebrard lo deja hablar o no. Viene en calidad ejecutiva. Como dato curioso, cabe observar que Cuba está con mar de por medio con los EUA, la distancia de 150 km. Venezuela está a cuatro mil dos cientos km de distancia. Y Panamá ¡Tiene, dentro de su territorio a los EUA!, pues aunque le “devolvieron” el canal a Panamá, lo cierto es que ahí las pueden únicamente los gringos. Y nuestro país, tiene una frontera común con los EUA de ¡3145 km! Amén de que hay ¡Muchos intereses de gringolandia en su traspatio! Motivo por el cual, sí, seguramente el Procurador General de los EUA viene a ver si el gobierno mexicano da el placet para ver que hacen con lo dicho por Trumpas.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.