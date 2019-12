En la opinión de…Buenos Días!

QUE FEO, MÉXICO SE POLARIZA

Eso sí que no está nada bien, independientemente de nuestras diferencia que como buenos seres humanos debemos tener, en lo absoluto es deseable que la población del país se polarice y esto vaya a terminar en una campal. Tenemos como antecedente los dos discursos de ayer que se dieron el pasado domingo, uno, en el zócalo de la Ciudad de México y el otro en la explanada del monumento a la Revolución, en la misma Ciudad de México ¡Absolutamente contrastantes las dos expresiones!

NADIE DEBE POLARIZAR A MÉXICO, NI DESDE EL SECTOR PÚBLICO NI DEL PRIVADO

Sin duda alguna no se debe de hacer distingos en el país desde ninguna cúpula, eso en lo absoluto es recomendable para nadie; que en un momento dado, algún escribidor externe algo de su ronco pecho, sin duda alguna estará en el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pero, que un dirigente, del sector que sea, satanice a algún grupo social, no solo se estará promoviendo el sectarismo, sino incluso alguna manifestación de racismo e incuestionablemente de odio. Eso no es posible en un país como el nuestro. En donde el pueblo viene luchando como otros en el planeta, en la consecución de una igualdad en todo sentido para la población, por lo que durante generaciones se ha derramado sangre hermana, o sea, de otros mexicanos para lograr este anhelo. Pero, el que la comunidad mexicana se esté polarizando en función a que desde tanto el sector público, como el privado, se esté fomentado tal acción, es de mucho peligro en función a las terribles consecuencias que esto puede acarrear.

SOLO HAY QUE MIRAR A LA HISTORIA NACIONAL

Ya no me voy a los pletóricos ejemplos que de esto nos da la Historia Universal, tan solo me remitiré a la historia nacional, ahí tenemos lo sucedido durante la lucha por las Leyes de Reforma, terminamos hasta con un emperador extranjero, pero, el pueblo supo aguantar, aguantó y finalmente dicho emperador terminó fusilado. Ahí tenemos la Revolución Mexicana, movimiento bélico echado a andar por el Tío Sam, para hacer suya buena parte de los recursos naturales del país, y el país terminó polarizado y hecho escombros. Pues al culpan de todo, a Don Porfirio Díaz, ese, al ver lo que se avecinaba para México si él se mantenía en el poder, marchó voluntariamente al exilio y la verdadera lucha por el poder se dio cuando a instigación del cónsul norteamericano, Henry Lane Wilson (claro, con línea desde Washington, D. C.) contribuyó al asesinato de Madero y ahí es donde México, en una lucha fratricida fue reducido a escombros. De ahí, está “La lucha de los cristeros” ¡Terrible! Hasta que para terminar con ella, el general Manuel Ávila Camacho, ya en su calidad de Presidente de la República dijera en público el ambiguo: “Yo sí creo”. Y se dio por finalizado tan triste tramo de la historia nacional.

EL PAÍS SIEMPRE HA PERDIDO EN TODOS LOS ENFRENTAMIENTOS FRATRICIDAS.

Hoy, es fundamental de que todos los dirigentes de los distintos sectores, incluido el público, lógicamente, den por finalizada la polarización del país antes de que se venga encima una hecatombe de pronósticos reservados. Eso no le conviene a nadie, menos aún a los mexicanos en general, sobre todo en este momento en que el mundo está pies para arriba y se necesita de un verdadero liderazgo.

LA SIEMBRA DE ODIO NUNCA ES BUENA

No, la polarización de la población jamás fue, ni será nunca la solución a nuestros problemas como nación ¡En ningún momento! Se debe de dar lugar a la tolerancia y al verdadero Estado de Derecho para que se haga del país lo que en un momento dado llegó a ser, en donde todos tengamos acceso a una buena educación y a un buen nivel de vida. Todo lo demás o lo contrario a ello, implica tratar de apagar el fuego con gasolina.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.