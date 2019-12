Joven de 17 años se encuentra desaparecida tras ir a ver a su novio a la CDMX

Jazmín Ramírez Calixto se encuentra desaparecida desde el 28 de noviembre tras haber salido hacia la Ciudad de México desde su comunidad en Temoaya.

La fémina de 17 años ha sido buscada sin éxito desde entonces por lo que su madre, Martha Beatriz Calixto García, está pidiendo ayuda para localizarla pues ni el teléfono responde.

La familia, oriunda de la comunidad Molino Arriba, asegura que Ramírez Calixto no sabe andar sola por la capital el país donde se encontraría con su pareja el pasado jueves; su madre asegura desconocer dirección, nombre y ocupación de él pues Jazmín sólo lo contactaba por teléfono y nunca se los presentó.

“Nos dijo que se iba a ir a ver a su novio porque él había venido una primera ocasión, pero no sé si a Toluca o en Temoaya, por lo que le correspondía ir de visita, pero llegaría sólo hasta la Terminal de Autobuses de Observatorio”, platicó.

La señora contó que junto con su marido le pidieron a su hija no acudir al encuentro, pero la madrugada del jueves se fue sin avisar a nadie.

“Desde ese día mi hijo le estuvo marcando pero nos manda a buzón, por eso le pido a la gente que si nos puede ayudar. Si la distinguen en la calle, que la reconozcan y nos ayuden a dar con ella”, añadió.

“Son ocho días, los molesto porque me preocupa cómo está. La última vez que se conectó fue a las 15:55 de la tarde del jueves y nada más. No nos mandó mensaje para nada. Por eso les pido de la manera más atenta, que me ayuden mucho con mi niña, solo quiero que regrese a casa”, dijo.

